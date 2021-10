Efectivos de la policía de Florida y del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) encontraron este miércoles efectos personales que, se creen, pertenecen a Brian Laundrie, el novio de Gabrielle Venora, más conocida como “Gabby” Petito, que es buscado por las autoridades como principal sospechoso por el asesinato de la joven.



Los objetos fueron encontrados en una vereda que Laundrie utilizaba cuando visitaba el Parque Ecológico del arroyo Myakkahatchee en el condado de Sarasota, Florida. Steven Bertolino, abogado de la familia Laundrie, confirmó que lo hallado pertenece al joven de 23 años.

“Tras una breve búsqueda cerca de una vereda que Brian frecuentaba, algunos artículos suyos fueron encontrados. En estos momentos, las autoridades realizan una búsqueda más extensa”, indicó Bertolino mediante mensaje de texto.

Chris y Roberta Laundrie, los padres de Brian, participaron de la búsqueda, junto a miembros del FBI y agentes de la policía de North Port a más de un mes de que se reportara la desaparición de su hijo.

De momento, no se han ofrecido más detalles, aunque algunos medios locales señalan que también se hallaron posibles restos humanos cerca de donde se localizaron anteriormente los objetos vinculados a Laundrie. El perito forense del condado de Sarasota confirmó a The Associated Press que le indicaron que debía trasladarse hasta la reserva natural, pero no ofreció más detalles.

La causa

Laundrie es una persona de interés en el asesinato de Petito, quien fue reportada como desaparecida el pasado 11 de septiembre por sus padres mientras realizaba un viaje en camioneta por el oeste de los Estados Unidos junto a quien por ese entonces era su novio.

Las autoridades encontraron el cuerpo de Petito el 19 de septiembre en el Parque Nacional Grand Teton en Wyoming, uno de las reservas naturales que la pareja visitó. La autopsia determinó que la joven influencer falleció mediante estrangulación y que su cuerpo llevaba entre tres a cuatro semanas en el lugar donde fue encontrado.

Antes de su homicidio, la joven y su novio Brian Laundrie fueron detenidos por la policía de Moab, Utah, tras suscitarse un altercado físico en el que Laundrie golpeó a Petito, pero los agentes no radicaron cargos.

Laundrie regresó a su casa, el 1 de septiembre, solo y manejando la van que ambos utilizaron para su viaje por el oeste. El hombre fue reportado como desaparecido tras decirle a sus padres, el 14 de septiembre, que realizaría una caminata en la Reserva Natural Carlton, una zona boscosa extensa ubicada en el condado de Sarasota, que fue el epicentro de búsqueda.

El 22 de septiembre, un equipo especial de buzos se sumó a la búsqueda del joven en una zona pantanosa de la reserva. Al día siguiente, la Fiscalía federal para el Distrito de Wyoming emitió una orden de arresto contra Laundrie luego que un gran jurado encontró causa con relación a la muerte de su pareja. Laundrie, además, enfrenta cargos federales, en Wyoming, por utilizar una tarjeta de débito ajena sin permiso, lo que le permitiría a las autoridades arrestarlo de ser encontrado vivo.

El pliego acusatorio sostiene que Laundrie utilizó una tarjeta de débito del banco Capital One, junto con un número de identificación que no le pertenecía, para retirar fondos que totalizaron más de 1.000 dólares. Sin embargo, las autoridades no han dicho a quién pertenece la tarjeta de débito.

El viaje

En julio, Gabby Petito y Brian Laundrie salieron a recorrer los parques nacionales en el oeste de Estados Unidos. La pareja se conoció en sus años de escuela superior en Long Island, Nueva York.

La joven de 22 años tenía una fuerte presencia en las redes sociales, donde solía compartir imágenes y vídeos de su viaje alrededor del país con su novio. En sus perfiles, todo parecía ir de maravilla.

En la descripción de su cuenta de Instagram, donde Petito tenía más de 778,000 seguidores, escribió: “Viajando el mundo en nuestra pequeña van”. Su última publicación fue el 25 de agosto. El último vídeo en YouTube tiene fecha del 19 de agosto.

La familia de Petito la reportó como desaparecida el 11 de septiembre, tras perder comunicación con ella desde el 30 de agosto, cuando les escribió en un mensaje de texto: “No hay servicio en Yosemite”. Sin embargo, el FBI cree que la joven no envió este mensaje.

En tanto, el pasado 1 de septiembre, Laundrie regresó a la casa de sus padres con la van de la joven, pero sin dar detalles de su paradero. Desde entonces, el joven es intensamente buscado como principal sospechoso del homicidio. El caso generó gran conmoción en EE.UU y en el mundo entero.