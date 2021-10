El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, y su familia no declararán en la investigación abierta por la comisión Garantías Constitucionales del Congreso tras las revelaciones de los Pandora Papers sobre las propiedas offshore del mandatario.



"Hoy no va, está dispuesto a recibir a miembros de la comisión cuando se hayan evacuado todas las comparecencias previas", dijo una portavoz de Lasso al confirmar la veracidad de la misiva dirigida al diputado José Fernando Cabascango, quien preside la comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales.

En el oficio, Lasso expresa que “ni la Asamblea Nacional ni la Comisión son los órganos competentes para investigar las causas relativas al incumplimiento de la Ley”. Lasso debía comparecer este miércoles para responder las preguntas de los miembros de la comisión de la Asamblea Nacional (congreso) que desde el lunes inició su investigación con las declaraciones de testigos. El mismo día también fue convocada la esposa del mandatario, María Lourdes de Alcívar, y su hijo Santiago Xavier, junto a otras cinco personas.

Tanto el hijo como la esposa de Lasso declinaron la invitación a declarar sobre los negocios offshore del mandatario y enviaron una carta a Camascango donde manifiestan que “no siendo funcionarios públicos” no tienen obligación de atender a la invitación. Por otra parte, afirmaron que están dispuestos a que su abogado, Eduardo Carmigniani, comparezca en su nombre, "si la Comisión así lo estima procedente, para lo cual se deberá señalar cualquier día de la próxima semana". En este sentido, el asambleísta por el partido Unión por la Esperanza, Ronny Aleaga Santos, afirmó que si bien los familiares del mandatario no tienen obligación de comparecer ante el congreso “en la búsqueda de la trasparencia y la verdad hubiése sido bueno que lo hagan”.

Por su parte, la legisladora de UNES e integrante de la comisión que investiga a Lasso, Paola Cabezas Castillo, señaló que la ausencia del mandatario y sus familiares "generan dudas, sospechas, de que no le quieran venir a responder al país". Cabezas además rechazó “el intento de desconocer el rol fiscalizador y de control de la Asamblea Nacional”.



La diputada remarcó la importancia de que las personas citadas por la comisión parlamentaria le rindan cuentas al país, así como la necesidad de indagar sobre la investigación Pandora Papers realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) junto a más de 300 medios de comunicación. “La investigación de Pandora Papers evidencia que pueden existir en este momento algunos fidecomiso que están en paraísos fiscales vinculados con el presidente de la república”, afirmo Cabezas a la cadena televisiva Ecuavisa.

"Por transparecnia, por ética, por la misma imagen institucional del país y del gobierno. No habia otro espacio más que no sea este para que presidente de la república le diga la verdad, porque aquí hay una investigación periodística, necesitamos contrastar esa investigación y es con la palabra del presidente y desafortunadamente han perdido una gran oportunidad para venir a responderle al país", remarcó Cabezas durante la sesión de la comisión parlamentaria que investiga los negocios offshore de Lasso.



Mientras que Victoria Desintonio del partido Movimiento Centro Democrático, señaló que “es lamentable tener que venir a esta asamblea nacional y encontrarse con evasiones con elusiones”.

Lasso en los Pandora Papers

Lasso es objeto de una investigación tras aparecer en los Pandora Papers, que constataron que tuvo capitales y bienes en paraísos fiscales hasta 2017, cuando una nueva ley prohibió esa posibilidad a funcionarios públicos o electos. El mandatario insiste en que se deshizo de las sociedades offshore para poder aspirar a la presidencia.

En la misiva que envió hoy para declinar su asistencia Lasso reiteró que toda su renta proviene de “fuentes ecuatorianas y ha sido declarada en Ecuador donde he pagado todos los impuestos de ley”, asegurando que en los últimos 15 años ha tributado un total de 588.864.479,38 dólares. "Por lo tanto debo, desde el inicio descartar cualquier insinuación en el sentido de que yo no hubiese cumplido cabalmente con el pago de todos mis impuestos" expresó. En cuanto al banco panameño Banisi y los fideicomisos estadounidenses Bretten Trust y Liberty Trust, el presidente ecuatoriano aseguró que no tiene ninguna relación de propiedad ni administración.

Sin embargo, desde la Comisión que investiga las recientes revelaciones sobre las sociedades offshore del mandatario exigen saber en qué condiciones delegó sus bienes en el exterior y si incurrió en un presunto delito de testaferrismo. También buscan determinar si hubo evasión o elusión tributaria al tener propiedades fuera del territorio nacional.

En tanto, Lasso confirmó su “disponibilidad para recibir en el palacio presidencial” a los miembros de la comisión que lo investiga. Aunque destaca que lo hará "una vez que se hayan evacuado todas las comparecencias previstas en el cronograma de trabajo” al considerar que tiene "pleno derecho a conocer con anterioridad las aseveraciones que hayan sido dadas en dicho aforo".