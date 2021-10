Desde Santa Fe

El gobierno de Omar Perotti ratificó a los dirigentes de Amsafé que “el diálogo siempre está abierto” en la mesa paritaria y les sugirió que “no se dejen llevar por posturas que no conducen a nada”. En frente, la secretaria general del gremio Sonia Alesso solicitó al gobierno que el lunes próximo “convoque” a una nueva ronda de negociaciones y “resuelva el conflicto docente”. Así, quedó el tira y afloje entre la Casa Gris y los maestros que ayer protagonizaron una multitudinaria marcha hasta el Ministerio de Educación y hoy cumplirán su tercer día de paro. Pero más allá de los chispazos, la expectativa de ambas partes es volver a negociar a partir del viernes. “Muchos me preguntan: ¿Cómo sigue la lucha? Es lo que discutimos, también en la calle. Vamos a intimar al gobierno a que convoque el lunes a la paritaria y que se resuelva este conflicto. Y si no, será nuestra asamblea provincial la que resolverá la continuidad del plan de lucha”, dijo Alesso al cerrar la protesta frente al despacho de la ministra Adriana Cantero.

Las diferencias ya están sobre la mesa. El gobierno ofreció un aumento del 17% para el último tramo: 10% este mes y el resto en diciembre y enero, que completa una mejora anual del 52% por encima de la inflación. Amsafé lo consideró insuficiente y respondió con tres días de paro que se cumplen hoy. El gobierno ratificó la oferta, con lo cual quedaron dos cuestiones pendientes: el aumento y el descuento de los tres días de huelga. Excepto Amsafé, el resto de los sindicatos del sector público: los estatales de UPCN, ATE, los docentes privados de Sadop y los médicos de Amra ya aceptaron la propuesta oficial que fue idéntica para todos.

El martes, el propio Perotti y ayer el ministro de Trabajo Juan Manuel Pusineri expresaron la voluntad de superar el conflicto en la mesa de negociaciones. “La puerta del diálogo está abierta. Hubo una propuesta que es una de las más importantes del país” y “cumple con lo que prometimos: que el poder adquisitivo del salario le gane a la inflación”, dijo el gobernador.

“El diálogo siempre está abierto, pero convocaremos (a la dirigencia de Amsafé) sin medidas de fuerza” a la vista, ratificó Pusineri ante una consulta de Rosario 12. Está claro que esa situación se planteará a partir de mañana.

“Hoy ya están cerradas todas las paritarias del sector público. Los trabajadores estatales (de UPCN y ATE), los profesionales de la salud (nucleados en Amra) y los docentes privados (de Sadop) aceptaron” el aumento del 17% para lo que queda del año, que llega al 52% en once meses, desde febrero de 2021 a enero de 2022. “Porque saben que cumplimos con los compromisos, que el salario le va a ganar a la inflación y porque es la mejor oferta del país”, explicó el ministro.

“En ese contexto, me parece que (los directivos de) Amsafe deberían reflexionar, no dejarse llevar por posturas que no conducen a nada, como las de algunos dirigentes de la seccional de Rosario” y “posibilitar que los docentes públicos cobren el aumento y que haya clases en la provincia”, insistió Pusineri. “La propuesta (del 17%) no es unilateral, sino que fue construida en la mesa de negociaciones y superó incluso las expectativas que tenían los propios paritarios gremiales”, agregó.

Perotti lamentó el desacuerdo, dijo que decidió el aumento del 17% por la labor que cumplieron los maestros en la pandemia para mantener el vínculo con sus alumnos, sobre todo en zonas sin conectividad. “Hubo docentes que repartieron cuadernillos que elaboró la provincia en zonas rurales y en los barrios más humildes. Y otros participaron en transmisiones de radios de FM y AM en el norte provincial y nos permitieron estar en contacto con los chicos. Entonces, el gobierno quiere que todos cobren lo mismo que ya percibieron los trabajadores públicos con el sueldo de octubre”, dijo el gobernador.

Ayer, en la marcha docente, Alesso dijo que el segundo día de paro se desarrolló con “total acatamiento” y que lo mismo iba a ocurrir hoy. “Después de un año terrible, los docentes y la comunidad educativa en su conjunto le pusieron el hombro a la pandemia y demostramos en cada lugar, que lo importante es la educación pública”.

“Estamos acá, para manifestar la unidad inquebrantable de nuestro sindicato” y “el que no entienda el valor de unidad se equivoca y juega para la patronal”.

“El conflicto se resolvió con el voto de los docentes de toda la provincia. Cada maestro un voto”, explicó Alesso. “La asamblea provincial rechazó la propuesta” del gobierno. “Tenemos diferencias, pero cuando se votó, todos salimos a bancar lo que resolvió la asamblea”.

Alesso dijo que funcionarios del gobierno –que no mencionó- “se metieron en la interna” del sindicato, en un “intento por debilitar nuestro reclamo. “Desde acá, en unidad, le contestamos: ¡Amsafé es una sola! Y cualquiera que pretenda romper esta unidad, va a estar en problemas”.

“Muchos me preguntaron: ¿cómo sigue la lucha? Es lo que discutimos, también en la calle. Vamos a intimar al gobierno a que convoque el lunes a paritarias y que se resuelva este conflicto. Y si no, será nuestra asamblea provincial la que discuta la continuidad del plan de lucha”, cerró la secretaria general de Amsafé y Ctera.