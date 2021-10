Mauricio Macri no parece haberse percatado de que está eludiendo una indagatoria, en una causa en la que se lo acusa de espiar a familiares de los tripulantes de un submarino. Ni tampoco que su presidencia lo dejó con una imagen negativa que no repunta. Ni que fue excluido metódicamente del armado de las listas que compiten en esta elección. Lejano a todas esas realidades, el exmandatario dejó abierta la posibilidad de volver a presentarse para un "segundo tiempo" como presidente en 2023. También agitó el fantasma del fraude en noviembre, en un encuentro con un puñado de seguidores. Su planteo no cosechó ni un suspiro por parte de sus socios y aliados, que ya tienen en claro que Macri no se quiere jubilar.

El mismo día que el exmandatario anunció que iba a incumplir con su obligación de presentarse a una indagatoria, participó de un Zoom para hablar de la fiscalización de las elecciones. Ante una pregunta de uno de sus seguidores -que se pareció más a un centro para meter el gol que otra cosa- Macri dejó en claro que no descarta seguir activo en política y hasta volver a presentarse para la presidencia.“No tengo edad de jubilación, se que estoy acá y tengo en claro a lo que me comprometí con todos ustedes”. En esa línea, dijo que “lo más importante es mantener la unidad y darle espacio” y que en “en el '23 la gente decidirá”.

Hasta ahora, los planes presidenciales de Horacio Rodríguez Larreta e, incipientemente, los de María Eugenia Vidal no incluyen una interna con Macri. Si bien tienen en claro que el fundador de Cambiemos no acepta la posición de expresidente jubilado a la que buscan relegarlo algunos de los integrantes del espacio, imaginan que el peso de su imagen negativa en las encuestas servirá para evitar cualquier intento de retornar a la Casa Rosada. Aunque tal vez no sea así.

“Hay que competir con generosidad, entendiendo que tenemos que ser un gran equipo”, afirmó Macri en el encuentro virtual. Todavía imagina alguna posibilidad de volver, que incluiría un desgaste para Rodríguez Larreta en estos años y una suerte de condonación a lo que fue su gobierno por parte de la sociedad que no lo reeligió (o directamente un olvido generalizado de todo lo que hizo). Dos hipótesis que, de momento, están lejos de comprobarse. A la hora de la ambición, no está solo: la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, también observa con atención cualquier indicador que le sirva para ponerla a ella también en la carrera. Incluso, a costa de él.

Recostado en un sillón, con una actitud relajada durante todo el Zoom, Macri no aludió a la citación a indagatoria ni dedicó palabras a los familiares de los tripulantes muertos en el submarino. En lugar de eso, dedicó el resto del Zoom a hablar de la posibilidad de un fraude en noviembre (un fantasma que el PRO ha agitado elección tras elección, excepto en la de 2015, en la que ganó por un margen pequeño). Sostuvo que para poder ganar en noviembre, no debe ocurrir que “unos vivos no cuenten mal y respeten la voluntad de los argentinos”.

“Tenemos que ir y votar, pero además necesitamos gente que entienda que hay que contar los votos porque el poder, que puede ser muy perverso cuando no se usa para construir, los perversos que lo tienen están dispuestos a conservarlo de cualquier manera”, sostuvo el exmandatario que está acusado de espiar a familiares cuando protestaban contra su Gobierno.

Macri vaticinó que, si no falla la fiscalización, se viene el final de un Gobierno de “ineptos, mafiosos, inmorales”. "La rebelión de los mansos está generando una oportunidad que no hemos vivido en el pasado”, se entusiasmó el expresidente, que pese a que fue excluido sistemáticamente del armado de las listas y sus candidatos perdieron en las internas de Córdoba y Santa Fe, esa misma noche de las PASO ya estaba dando entrevistas como si la victoria fuera suya. De hecho, tanto Macri como Bullrich intentaron asociar la victoria opositora en las PASO a las marchas del "Sí, se puede" de dos años antes. Un esfuerzo de imaginación para darle al exjefe de Estado el lugar de constructor de la victoria y no a los dirigentes del PRO que lo quieren reemplazar desde que fracasó en las PASO de 2019.