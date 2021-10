La candidata a diputada del Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FIT-U) Myriam Bregman habló sobre la actualidad política y económica del país. “El Gobierno tiene un discurso de resignación”, dijo al ser consultada por la relación del oficialismo con las empresas productoras.

Para Bregman, “hay una situación crítica en cuanto al valor del salario y un Gobierno que tira manotazos de ahogado”. Más tarde detalló que “luego de la situación con Vicentín, las empresas le tienen tomado el tiempo: están haciendo una extorsión a punta de pistola al bolsillo de la población”. Además, criticó a la Confederación General del Trabajo por no “defender el salario y no luchar porque nadie pierda contra la inflación”.

Myriam Bregman apuntó directamente contra la reformulación del Gabinete Nacional después de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en las que el oficialismo consiguió resultados que no esperaba. “Puede que [Juan Luis] Manzur y Julián Domínguez aporten volumen político en el Gobierno, pero va en contra de los intereses del pueblo”, sentenció.

El futuro del Congreso

Al ser consultada sobre el giro a la derecha en los votos de las PASO, Myriam Bregman respondió analizando el electorado de su competidor en la Ciudad de Buenos Aires, Javier Milei. “Tiene dos tipos de voto: un núcleo duro que yo llamo ‘el voto Patricia Bullrich’ y otro militar que siempre representa algunos puntos hacia la derecha”, opinó.

Sobre esa base, la candidata a diputada por CABA expresó que la izquierda apunta a “que los pibes que lo votan se den cuenta de que no es rebelde, sino que representa lo más concentrado del sistema”. Por último, señaló que “en los debates quedó demostrado que gente como Javier Milei y José Luis Espert están acostumbrados a hablar solos”.

Reforma laboral

Myriam Bregman sentó su posición con respecto al debate sobre una posible modificación en la legislación sobre los derechos de los trabajadores. “Quieren instalar que lo que nos trajo acá no es el ajuste sino que un grupo de trabajadores tienen muchos derechos”, afirmó. Además, comentó que “en Brasil no funcionó y aquí mismo en los noventa, tampoco. Los modelos más flexibles no tienen niveles de desocupación menor”. Finalmente, argumentó que “la juventud trabaja, en su mayoría, precarizada y no baja la desocupación. El problema son los de arriba, categóricamente”.

Redacción IP se emite de lunes a viernes de 22 a 23, con la conducción de Andrés Fidanza, Patricia Blanco y Leandro Renou.