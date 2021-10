El marido de Halyna Hutchins, la directora de fotografía que murió por el disparo de un arma de fogueo que realizó el actor Alec Baldwin, habló sobre la tragedia vivida en la filmación de la película Rust en Nuevo México.



“He hablado mucho con Alec Baldwin y me ha apoyado mucho”, expresó Matthew, el marido de la mujer, en declaraciones a The New York Post. Mientras, el actor, que ya expresó su pena por lo ocurrido, dijo que seguirá “cooperando plenamente con la investigación para abordar cómo ocurrió esta tragedia”.



“Hay tantas preguntas sin respuesta. Era una joven, muy encantadora, supe cuando la conocí por primera vez que iba a terminar siendo mi nuera”, dijo a su vez la madre de Matthew sobre la mujer, que tenía 42 años. Se habían casado hace 16 años y tuvieron un hijo, que hoy tiene nueve años.

La filmación se supendió por el trágico hecho. “Todo el elenco y el equipo han quedado absolutamente devastados por la tragedia”, aseguró un vocero de la producción tras lo ocurrido en el Bonanza Creek Ranch. Allí llegaron policías y médicos por una llamada al 911 que avisaba sobre dos personas heridas de bala. Allí hallaron heridos a la mujer, nacida en Ucrania, y al director Joel Souza. Ambos fueron llevados a un hospital, donde Souza se recupera. Los médicos no pudieron salvar a la fotógrafa.



La declaración de Baldwin sobre la tragedia

Baldwin declaró ante la Justicia y fue puesto en libertad. Se ha mostrado proclive a colaborar en la investigación. "No hay palabras para expresar mi tristeza y conmoción ante el trágico accidente que arrebató la vida de Halyna Hutchins, una mujer, madre y compañera profundamente admirada por todos nosotros. Estoy cooperando con la investigación para saber cómo ocurrió esta tragedia", afirmó en Twitter.

Ahora se busca determinar qué tipo de bala se usó cómo se empleó el arma con la que se disparó. El actor fue quien contó que se había puesto a disposición de la familia Hutchins.