El volante Cristian Ansaldi terminó lesionado este viernes en el triunfo 3-2 de Torino ante Genoa, en el inicio de la novena fecha de la Serie A de Italia. Con este resultado, el conjunto de Turín logró su tercera victoria y alcanzó las 11 unidades en el torneo.



Ansaldi, ex jugador del seleccionado argentino, fue reemplazado en el complemento por el nigeriano Ola Aina. En un buen partido, el ex Newell's Old Boys aportó la asistencia para el primer gol de Torino, a cargo del paraguayo Antonio Sanabria con un cabezazo.



También convirtieron para el local el italiano Tommaso Pobega y el serbio Josip Brekalo, en tanto el italiano Mattia Destro y el ecuatoriano Felipe Caicedo descontaron para Genoa, que está en zona de descenso con seis puntos y acumula seis partidos sin triunfos.

En el otro partido de la jornada, disputado en el estadio Luigi Ferraris de la ciudad de Génova, Sampdoria venció 2-1 al Spezia con goles de Antonio Candreva y del ghanés Emmanuel Quartsin Gyasi en contra, mientras que Daniele Verde marcó para los visitantes.

La jornada continuará este sábado con los siguientes encuentros: Salernitana-Empoli (a las 10), Sassuolo-Venezia (13) y Bologna-Milan (15.45, TV: ESPN).



En tanto, el plato fuerte del domingo será desde las 15.45 (TV: ESPN) con Inter-Juventus. Además jugarán Atalanta-Udinese (07.30), Fiorentina-Cagliari y Hellas Verona-Lazio (ambos a las 10) y Roma-Napoli (a las 13).



Principales posiciones: Napoli 24 puntos; Milan 22; Inter 17; Roma 15; Lazio, Atalanta y Juventus 14; Bologna y Fiorentina 12.