El arma que utilizó el actor Alec Baldwin en el accidente que le costó la vida a Halyna Hutchins había sido declarada segura por el director asistente de producción antes del disparo fatal que mató a la directora de fotografía e hirió al director Joel Souza en el rodaje de la película Rust. Así figura en una declaración jurada presentada por la Oficina del Sheriff del condado de Santa Fe. La investigación podría centrase a su vez en la mujer que entregó el arma, Hannah Gutierrez-Reed.

De acuerdo a este documento, el asistente de dirección gritó "cold gun" ("revólver frío") en el set en la tarde del jueves, lo que significa que el arma era segura y no contenía municiones verdaderas. Sin embargo, durante un ensayo, alrededor de las 15.30, Baldwin apretó el gatillo e hirió mortalmente a Hutchins en el pecho y a Souza en el hombro. Ambos fueron trasladados de urgencia a un centro médico.

El director pudo recuperarse del disparo, pero Hutchins falleció. La directora de fotografía, de 42 años, estaba sentada frente a Souza, mirando el desarrollo de la escena cuando el proyectil le dio en el pecho.

En la misma declaración jurada consta que el asistente de dirección que entregó el revólver a Baldwin "no sabía que había munición real en el arma". La documentación forma parte del expediente a disposición de un tribunal de Santa Fe, que se suma a un pedido de allanar al rancho Bonanza Creek donde se llevaba a cabo el rodaje, en el estado de Nuevo México.

Los investigadores trabajaban en las últimas horas sobre el arma del crimen en busca de evidencia biológica que pueda detectar qué otras personas pudieron haberla manipulado. También revisaban todo el metraje que pudiera haber quedado grabado en las cámaras de la película. El arma fue “preparada” en la bandeja por el especialista en armas de la película, junto con un cinturón estilo vaquero que se usaría en la escena, pero aún no dieron a conocer las declaraciones de este armero.

El hospital al que llevaron a Hutchins y Souza, y donde murió la directora de fotografía. AFP

Una de las hipótesis que se manejan es que se haya usado una bala de fogueo con relleno de algodón sellado con plástico o papel. Disparado a corta distancia, un cartucho de ese tipo, aun siendo de fogueo, puede resultar letal.



Hannah Gutierrez-Reed, la jefa de armas que quedó en la mira

Por su parte, el sitio TMZ, dedicado a las noticias sobre celebridades, dijo al respecto que "había una mujer responsable del manejo de armas en el set que había aceptado recientemente el trabajo como armero en jefe, y compartió que tenía verdaderas dudas sobre cómo hacer el trabajo". La alusión es a Hannah Gutierrez-Reed, la jefa de armamento de 24 años a cargo de las armas en la filmación de Rust. En las semanas previas, había admitido que no estaba segura de estar capacitada para el trabajo. Se lo dijo en septiembre al podcast Voces del Oeste: “Estuve a punto de no aceptar el trabajo porque no estaba segura de estar preparada, pero al hacerlo, todo fue muy bien”.

En ese podcast reconoció que no sabía cómo cargar balas de fogueo y que le había pedido ayuda a su padre armero para superar el miedo. De acuerdo a los investigadores, Gutiérrez-Reed puso tres armas de utilería en un carro fuera del lugar de filmación, de donde el ayudante de dirección Dave Halls tomó una y se la dio a Baldwin. Fue Halls quien gritó "cold gun".

Gutiérrez-Reed contó en la entrevista que su padre le enseñó sobre armas cuando tenía 16 años. En Linkedin figura que ha trabajado como videógrafa en Synth Fire, una empresa de noticias y medios de comunicación de California, y como directora de documentales para la ciudad de Flagstaff, Arizona. También se desempeñó como armadora en la película Yellowstone, entre marzo y junio de 2021.

Alec Baldwin se puso a disposición de la familia de Hurchins. AFP

La denuncia del gremio de cine

En la investigación constan además la denuncia emanada desde la Alianza Internacional de Empleados de Escenarios Teatrales (Iatse), que afirmó que el arma que mató a Hutchins e hirió a Souza contenía una munición real. En su denuncia, resaltaron que el equipo que cubrió los departamentos de utilería, decoración y efectos especiales en Nuevo México no era del sindicato.



“Una munición real fue disparada accidentalmente en el set por el actor principal, hiriendo tanto a la directora de fotografía Hutchins como al director Souza. Ambos fueron derivados con urgencia un hospital, pero desafortunadamente nuestra hermana Hutchins falleció a causa de las heridas”, afirma Iatse, que así contradice a la producción de Rust, que alega que se usaron balas de fogueo.

Hasta el momento no se han presentado cargos por el incidente. Por su parte, en una serie de tuits publicados el viernes, Baldwin expresó: "No hay palabras para transmitir mi conmoción y tristeza por el trágico accidente que se cobró la vida de Halyna Hutchins, esposa, madre y colega nuestra profundamente admirada. Estoy cooperando plenamente con la investigación policial para conocer cómo ocurrió esta tragedia".

El actor añadió que está en contacto con la familia de Hutchins. "Mi corazón está roto por su esposo, su hijo y todos los que la conocieron y amaron", señaló. Tras haber sido interrogado por la policía, el actor está en libertad mientras avanza la investigación. Las autoridades manifestaron que no se han presentado cargos ni está previsto que haya arrestos.



La producción de Rust ha quedado pospuesta por tiempo indefinido, en lo que ha sido el primer accidente fatal de este tipo desde la muerte de Brandon Lee en 1993. Los productores han dispuesto asistencia legal y psicológica para los afectados por el episodio. Rust trata de un hombre que con su nieto son perseguidos después de que joven se fuga de la cárcel con la ayuda de su abuelo. En el argumento, el chico va preso y es condenado a muerte por haber matado a un hombre de manera accidental. La ficción se mezcló con la realidad.