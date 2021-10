“¿Quieren saber de qué lado del conjunto de intereses está cada quien en la Argentina? Miren a quién apuran en el acuerdo con el FMI. Miren si apuran al Gobierno o si apuran al FMI. A quien tendrían que estar apurando es al FMI; que baje los sobrecargos, que acepte el programa nuestro que ya hemos presentado”, aseguró este domingo el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien insistió con la necesidad de firmar un acuerdo solo si resulta conveniente para los intereses del país.

“Si queremos un acuerdo se tiene que apurar el FMI. Siempre se puede decir que no. Lo peor de todo es un mal acuerdo. ¿Qué es un mal acuerdo? Un acuerdo que, en lugar de definirse sobre la base de una alianza con nuestro pueblo, vaya por el camino de que otros, con intereses distintos, buscan empujar. A eso hay que decir que no”, agregó el funcionario a participar en un debate sobre la deuda internacional junto al ex ministro de Finanzas de Grecia, Yanis Varoufakis, en el Centro Cultural Néstor Kirchner.

El ministro negó que haya diferencias sobre este tema al interior del Frente de Todos. “El conflicto estructural de intereses que existe en la Argentina hace que haya unos que están de un lado y otros que estamos del otro. En el Frente de Todos, todas las partes entendemos que la razón de ser principal de la unidad es que estamos todos de un lado de ese conflicto de intereses; del lado de gobernar para la gente, y que nuestra alianza es con la gente, con el pueblo argentino. Se ve en la constitución de nuestro gobierno. Nadie responde a intereses económicos: el presidente, la vicepresidenta, yo mismo”, remarcó.



Luego ofreció algunas precisiones sobre el objetivo al que apuntan con la negociación: “Lo que tenemos que lograr es que el FMI deje de ser una carga desestabilizante en la balanza de pagos. Eso es lo que estamos buscando: un acuerdo sobre la base de lo que es nuestra programación económica para tranquilizar la economía argentina”.

También le respondió a quienes piden romper con el FMI. “¿Uno puede patear el tablero y decir afuera el FMI? Acá lo que hay que entender es que el rival también juega. Acá estamos hablando de la relación de un Estado Nación y todos los Estados Nación del mundo. Estamos hablando de la integración de la Argentina en el mundo”, sostuvo

Guzmán volvió a criticar al FMI al afirmar que “le financió la campaña a Macri y hoy el pueblo argentino lo está pagando con menos oportunidades de empleo y más inflación”. “El préstamo del FMI fue un préstamo político. El FMI no lo va a reconocer, pero fue el Director Ejecutivo en el FMI que se sentaba en la silla de Estados Unidos al momento del préstamo quien dijo públicamente que había sido un préstamo de apoyo al gobierno anterior”, insistió.

A pocos días de las elecciones generales, el funcionario volvió a negar que tengan previsto devaluar el dólar oficial. “Hay muchos diciendo “se viene una devaluación”. El año pasado decían lo mismo, dijimos `no`, y no pasó. Ahora decimos lo mismo, `no`, no va a haber devaluación. El Banco Central está acumulando reservas y tenemos superávit comercial y las exportaciones vienen creciendo. Es decir que tenemos más resiliencia y no menos en el frente externo”, concluyó.