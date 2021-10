El argentino Sebastián Báez se adjudicó el Challenger de tenis de Buenos Aires, al imponerse en el partido decisivo 6-4, 6-0 al brasileño Thiago Monteiro.



Báez, oriundo de la ciudad bonaerense de San Martín y ubicado en el puesto 124 del ranking mundial de la ATP, venció con autoridad al brasileño Monteiro, situado en el puesto 92 del escalafón y primer clasificado del certamen, tras una hora y 17 minutos de partido.



El argentino, de 20 años, quien la semana pasada se había quedado con el Challenger de Santiago, en Chile, atraviesa el mejor momento de su corta carrera e impuso condiciones ante Monteiro y, luego de un primer set parejo, en el segundo arrasó con su rival y no le dio ninguna chance.

El jugador viene de adjudicarse la semana pasada el Challenger de Santiago, al derrotar en la final al brasileño Felipe Meligeni Rodrigues, en tres sets. Báez ganó además otros tres certámenes del tipo Challenger en lo que va de la temporada 2021: Concepción, otro en Santiago, ambos en Chile; y Zagreb, en Croacia.

El campeón se encuentra con un récord de 5-3 en finales challenger este año; logró cinco títulos; y tiene un average de 18-2 en los últimos cuatro torneos (perdió dos finales, una en Kiev y otra en Santiago). El ranking que alcanzará el lunes será el número 112. Además, Báez está noveno en la carrera al Masters Sub 21 de Milán, que reúne a los siete mejores del año y más un invitado. En ese listado, Juan Manuel Cerúndolo se encuentra séptimo. El bonaerense alcanzó ocho finales de challenger en 12 torneos jugados este año.

“Creo que, además del apoyo y el calor del público y de mi familia, lo pongo como el mejor título por mi nivel en toda la semana”, destacó Báez. Y agregó: "Para mí fue muy importante ver a mi entrenador (Sebastián Gutiérrez) tranquilo, porque siempre me apoyo en él. Estoy muy agradecido de que podamos seguir trabajando juntos. Es un gran profesional que me ayudó en absolutamente todo. Gracias a él pude llegar hasta donde estoy hoy y estoy seguro de que juntos podemos lograr estar mucho mejor". Gutiérrez fue asistente técnico de Daniel Orsanic en la conquista de la Copa Davis 2016.

"Para mí 'Seba' es todo. Lo resumo en esa única palabra. De muy chico yo tenía serios problemas de orden, en todo sentido, pero tuve la suerte de conocerlo y de que me haya acompañado dentro de la Asociación cuando empezamos en algunos torneos ITF. Me miraba tomar coca y me decía: 'No tomés coca, no tenés que tomar coca'. Esa es una de miles de cosas en las que me ayudó y en las que me sigue ayudando. No podría estar acá sin él. Siempre tuvimos una gran química, la pasamos genial. Por momentos no quiero que haya otra persona al lado que no sea 'Seba'. Tener este vínculo con un entrenador es difícil y yo tengo la suerte de tenerlo. Me siento muy cómodo con 'Seba'", expresó, casi emocionado Báez, que trabaja la parte física con el equipo de trabajo de Martiniano Orazi.



El Challenger de Buenos Aires se llevó a cabo sobre canchas de superficie de polvo de ladrillo y repartió un total de premios por 52.080 dólares.