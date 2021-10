El oficialismo se enfrenta a nuevos frentes luego del triunfo obtenido en las elecciones PASO con el 51.15%. Diferentes gremios juegan su carta electoral exigiendo el pago de un bono de fin de año para compensar la situación económica.



Desde el gremio de ATE, ya comunicaron al ejecutivo que es necesario sentarse a negociar un bono de fin de año. Mediante nota presentada el 20 de octubre, solicitaron al gobernador Raúl Jalil, analizar el otorgamiento de un bono de fin de año que permita afrontar la pérdida del poder adquisitivo de los y las trabajadoras del estado.

En este sentido Ricardo Arévalo, secretario general de ATE, explicó que “no solicitamos un monto fijo, sino que se considere un número para todos los trabajadores provinciales, municipales y docentes. Ya hace una semana que presentamos el pedido y es importante que podamos sentarnos y discutirlo”.

Por su parte, de UPCN solicitaron el pago de un bono de fin de año de por menos 20 o 30 mil pesos. En este sentido Claudia Espeche, secretaria gremial, aclaró que este pedido se hace todos los años. “En este caso, el objetivo es que los trabajadores podamos paliar la situación económica de este último mes y ver cuál será el proceso inflacionario del mes de enero”, dijo.

También explicó que muchas de las provincias ya hicieron lo propio con sus trabajadores, “la provincia de Tucumán, que se equipara salarialmente con nosotros, ya otorgó un bono de un monto similar al que solicitamos. No podemos hablar de menos de 20 o 30 mil pesos teniendo en cuenta el costo de vida y la canasta básica”.

A su vez, Raúl Mata secretario de SELEG, sindicato que nuclea los empleados legislativos, dijo que los trabajadores legislativos realizarán una presentación esta semana solicitando un bono de fin de año de por lo menos 20 mil pesos para los trabajadores de la cámara de diputados y senadores, y aclaró que “hace un tiempo que no nos otorgan bono de fin de año, hace por lo menos 3 o 4 años. Vamos solicitarle a la presidenta de la cámara Cecilia Gerrero, que nos reciba mañana martes para plantearle nuestro reclamo”.

El gobierno cerró el último acuerdo con los estatales en agosto. Entonces se decidió adelantar las cuotas previstas para diciembre, enero y febrero por el mismo monto; y en el mismo orden para agosto, septiembre y octubre, quedando de esta manera el aumento distribuido en 9% en agosto, 11% en septiembre y 5% en octubre, sumado a una cuota adicional del 5% en enero, y una instancia de revisión.

Educación

Por otro lado, se conoció que el gremio docente de SUTECa, exigirá una corrección salarial del 10% para el mes de noviembre que les permita alcanzar 52% de inflación proyectado para diciembre.

En este sentido, a través de un comunicado, Juan Godoy, secretario general de SUTECa, expuso que “desde lo gremial no podemos aceptar que desde el puerto de Buenos Aires se propongan con liviandad el cumplimento de los 190 días de clases anexando capacitaciones extra escolares, cuando en Catamarca no solamente continúa el incumplimientos de los acuerdos paritarios, sino que no están dadas las condiciones de infraestructura escolar”.

SOEM

Los aceurdos se complicaron al dilatar el reclamo salarial de los empleados municipales que llevó adelante un paro de más de dos semanas.

Finalmente el acuerdo salarial se concretó el 19 de octubre con un incremento del 12% con los montos actualizados a septiembre de este año. El pago se realizará en los meses de octubre y noviembre.