Un conjunto de equipos de investigación pertenecientes a diferentes universidades, unidades ejecutoras y centros de investigación del Conicet, repudiaron la violencia y estigmatización hacia el pueblo mapuche tras el incendio del Club andino Piltriquitrón, en el Bolsón.



El documento firmado por diferentes miembros de la comunidad científica que trabajan con el pueblo originario mapuche, repudia "cualquier forma de violencia, como el incendio producido en el Club Andino Piltriquitrón en El Bolsón, hecho que nada tiene que ver con las reivindicaciones históricas del pueblo mapuche/mapuche-tehuelche".

"Aún cuando el gobierno provincial no cuenta con pruebas concretas respecto a quienes han sido los responsables del incendio del Club Andino, funcionarios y medios de prensa caracterizaron al acontecimiento como "terrorismo" y acusaron a todo un pueblo del hecho", denunciaron. "Nos preocupa el racismo, la ignorancia y los prejuicios que tanto sectores del periodismo como de la función pública sacaron a relucir contra todo el pueblo mapuche", destacaron.

"Ello nos lleva, como mínimo, a preguntarnos si no se trata de un 'escenario' ideal, montado para quienes obtienen un rédito electoral a partir de la criminalización y estigmatización del 'otro'; en este caso, del pueblo originario mapuche/mapuche-tehuelche", agregaron.



Cruce entre Aníbal Fernández y Sergio Berni

Por su parte, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, afirmó que será la Justicia la encargada de delimitar responsabilidades, aunque descartó que se traten de acciones “terroristas”. De esa manera, se diferenció de su par provincial Sergio Berni, quien no dudó que se trata de terrorismo. “Si Berni dice esas cosas, yo no voy a abonarlas", marcó el ministro, y agregó: "Ni el Presidente ni yo necesitamos ser aprobados por Sergio Berni".

El ministro de Seguridad bonaerense Berni le respondió por Twitter y con ironía: "Como de costumbre, siempre tiene razón querido compañero Aníbal Fernández. Ni usted ni el Presidente necesitan de mi aprobación. No es mi intención contradecir tan brillante acto de soberbia".

Y continuó: "Lamento informarle lo obvio. Sería necesario contar con la aprobación y el consenso de la sociedad en su conjunto. Si mis matemáticas no me fallan el 12 de Septiembre hubo 16.323.291 argentinos que no aprobaron nuestra gestión. ¿Fui claro o le hago un dibujito?".