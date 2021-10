Desde Santa Fe

El director del Organismo de Investigaciones del MPA Marcelo Sain apeló ayer la resolución del juez Laboral Nº 2 de Rosario Fabián Vega que rechazó “in límine” la acción de amparo que presentó esta semana para defenderse de la denuncia del senador Lisandro Enrico. Y hoy se presentará a declarar ante la comisión bicameral de Acuerdos, aún cuando desconoce la potestad de la Legislatura de aplicarle la ley 14.016 -que le hicieron a su medida en noviembre de 2020 en 20 minutos-, suspenderlo en el cargo y luego echarlo. Sain interpretó la decisión del juez Vega, que desestimó su escrito de amparo de 78 páginas con un decreto de sólo 12 líneas, a la luz del operativo de su denunciante. “Enrico amenazó a los jueces que si me daban a mí la cautelar favorable, les iban a hacer un juicio político. Y acá están los efectos. Este juez Vega se comió el apriete y rechazó in límine (la acción de amparo), cosa que es bastante inhabitual. No abrió el recurso ni analizó su contenido, lo rechazó in límine. En estas condiciones, esto da cuenta que ese juez se asustó, lo apretaron. Y lo apretaron públicamente”, enfatizó.

Sain confirmó –por FM Delta- que hoy se presentará a declarar ante la comisión de Acuerdos, a pesar de que desconoce el supuesto proceso y rechazaron su pedido de que la audiencia fuera pública y abierta a los periodistas. “Como todas las sesiones de la Legislatura son públicas, pedí entrar con la prensa”, explicó. “La audiencia no fue declarada secreta, por lo tanto es pública. Y si es pública debería ingresar la prensa, pero la comisión lo rechazó”. “Pero igual voy a ir a la comisión. Vamos a conversar, a charlar. Vamos a dar la pelea como corresponde”.

-Concretamente ¿de qué lo acusan? -le preguntaron.

-De varias cosas, pero en este caso puntual por dos tuits en los que denuncié una maniobra pergeñada por el fiscal general Jorge Baclini, de clara adscripción a dirigentes de la UCR, porque el MPA se formó bajo la égida del Frente Progresista, cuando se distribuyeron los cargos –contestó.

Esa “maniobra” de Baclini, “junto con militantes radicales que ingresaron al Organismo de Investigaciones antes de que yo llegara” apuntaba contra “personal de OI que trabajó mucho en la investigación de grandes organizaciones criminales”, en Rosario. “Y yo en un tuit, dije que esto es una maniobra de la UCR, particularmente dirigida por el ex ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro, que ha tenido vinculaciones estrechas con narco policías y que todo el mundo lo sabe”.

“Entonces, a partir de ese tuit, consideran que yo hago proselitismo partidario".

Sain mantuvo su eje argumentativo. "Yo reivindico lo comunicado a través de los tuits acerca del esfuerzo del gobierno de Perotti de luchar contra la mafia santafesina que tiene sus representantes en esa Legislatura. Mafia es aquel que no permite que un colega senador como Armando Traferri vaya a declarar a una audiencia imputativa donde es acusado de formar parte de una organización ilícita compleja. Eso es mafia", dijo el ex ministro y apuntó nuevamente: "Enrico que es el denunciante, votó a favor de que Traferri no vaya a declarar en esa imputación por una interpretación genérica de los fueros donde los legisladores ni siquiera pueden ser imputados e investigados. Ese es el sistema institucional de Santa Fe”, finalizó.