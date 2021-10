#AduanaParalela ¿Andás buscando música de afuera? Salieron discos del tándem colombiano Jaguar (Madremonte), de los shoegazers españoles Apartamentos Acapulco (El Año del Tigre), del combo volador mexicano Sgt. Papers (SGTP), del cantautor gallego Ronroneo (Autoerótica), del dúo retro danés-brasilero The Courettes (Back in Mono) y de los djs y productores electrónicos alemanes Boris Brejcha (Vodka & Orange EP) y Purple Disco Machine (Exotica).

#AltaTemporada Para flashear con la historia del Diego, estrena la superproducción biográfica argentina Maradona: sueño bendito, que recorre las distintas edades del 10 con grossos momentos de fútbol, bardo y picaresca maradoneana (29/10, Prime Video). Además, debutan la animada Fairfax, sobre la milenaria puja adolescente por ser el más cool de la pandilla (29/10, Prime Video); y Chucky: la serie, la mutación de formato del muñeco asesino (27/10, Star+). Y sale la cuarta de Legacies, spin-off teen del universo de The Originals y The Vampire Diaries (3/11, Warner Channel).



#Cursos&Concursos Si sos estudiante y tenés un proyecto sobre innovación digital y sostenibilidad, la convocatoria internacional Schneider Go Green 2022 ofrece tutorías y un premio de 10 mil euros para jóvenes talentos con ideas novedosas sobre acceso a la energía, hogares del futuro, cadenas de suministros del mañana y "des[codificación] del futuro". Además, el CC San Martín reedita su espacio gratuito Filopalloza, de acercamiento lúdico a la filosofía (28/10 a las 21); y el Congreso Iberoamericano de Edición Audiovisual brinda charlas, masterclass y workshops para editores y montajistas (30/10 al 7/11).



#Pantallazos Si estás para documentales, los 15 años de la Ley de ESI disparan la producción argentina Educación Sexual Integral: los derechos en la escuela (28/10, Encuentro). Si preferís pelis de ficción, aprovechá el clásico zombie Night of the Living Dead (31/10, Mubi). Y si te ceban los cortos, Mubi sube el 27/10 un especial francés con bailes en guetos (The Amourous Indies) y distopías robóticas (L'entretien).

#HacelaSimple Los math rockers Defórmica abrieron el libro de pases e incorporaron a Juanito el Cantor como guitarrista estable, con resultado saboreable en el single Autobit. También hay nuevas canciones de la performer Dat García (Todo es conectividad), del trío Munay Ki Dub (Sueños), del grupo alternativo Revistas (Urgente), del indie-litoraleño Color Sirena (¿Qué es el tiempo?), de Alfonso Devoto, de Full Chamba (Kinky tango y Tropensar), de los nü souleros Subeibaja Eléctrico (Umbral | del otro lado), del cantautor Los Otros Días (Tan mal, con feat de Sir Hope) y de los funk-rockers olavarrienses Dalmanerea (Iluminatus).