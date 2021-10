Tras un congelamiento de precios por 90 días que arrancó con fuertes chispazos con las alimenticias, el pacto entró en la fase dos, la más importante para ver si puede ser o no exitoso: el Gobierno ya trabaja con gobernadores, intendentes, ONG's de consumidores y hasta hipermercados y supermercados mayoristas en un esquema de controles efectivo, que garantice que los valores al 1 de octubre de la canasta de 1400 productos se mantengan inalterados hasta el 7 de enero del 2022.

Esta articulación se da en el marco de declaraciones recientes del presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) Mario Grinman, quien se quejó casi en soledad de los controles y los relacionó con la política. “La verdad que nos preocupa que lleguen militantes a nuestros negocios”. No corresponde, ya que carecen de la formación necesaria y de la objetividad para realizar controles. Puede llegar a suceder alguna situación compleja”, dijo, y aclaró que "no nos molestan los controles realizados por las autoridades competentes”. Más allá del prejuicio, Grinman comanda una cámara con la que el Gobierno no negocia ni trabaja los controles. Los monitoreos, que se vienen haciendo de manera sistemática desde el viernes último, recaen en las grandes cadenas nucleadas en la Asociación de Supermercados Argentinos (ASU) y en la Cámara de Autoservicios Mayoristas (CADAM). Con esos dos actores, el Gobierno tiene diálogo frecuente y sin resistencia. Lo mismo que los intendentes, que participaron en algunas visitas a comercios.

Este miércoles, de hecho, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, se reunió con los mayoristas con el eje en esa cuestión. Les planteó que el objetivo del encuentro era plantear "un trabajo en conjunto con las cadenas mayoristas para garantizar que los comercios de cercanía, como autoservicios y almacenes, no vean afectados sus márgenes de ganancia y puedan ofrecer la canasta ampliada del programa +Precios Cuidados". Este dato es relevante: los comercios de cercanía son el lado ciego de los precios para el Gobierno. El sector representa el 80 por ciento del consumo total y allí los precios son un 30 por ciento más caros que en los super, dado que en ese segmento los proveedores recomponen rentabilidad ante la imposibilidad de aumentar en locales grandes, que sí tienen control oficial.

“Vemos un último trimestre de mucho consumo y no queremos que eso se frustre por los precios, va a haber mucho movimiento y gente con ganas de festejar. Estamos dispuestos a conversar y a atender las situaciones particulares, pero queremos que esa canasta se cumpla en todo el país”, explicó el funcionario en ese encuentro. Lo escucharon el director comercial de la cadena platense Nini, Pablo Tomé; el gerente de Legales de Vital, Tomás Anoni; el gerente de Ventas de Micropack, Gustavo Marcantonio; el gerente comercial de Diarco, Diego Molaro; el director comercial de Makro, Martín Iriarte; el director de Maxiconsumo, Andrés Fera; el director de Procesos Comerciales y el director de Legales y Asuntos Corporativos de Yaguar, Matías Montalván y Nicolás Prat; y el director de Parodi, Martín Parodi. Los mayoristas son los que les venden, en mayor medida, a comercios. La provisión a los híper, en cambio, es 100 por 100 directa de fábrica.

Los municipios más cumplidores

La Defensoría del Pueblo bonaerense presentó el primer informe de seguimiento del congelamiento de precios que además mide los municipios más cumplidores. El trabajo, al que accedió este diario, tiene cifras consolidadas del relevamiento efectuado entre el 22 y el 25 de octubre de este año. Asimismo, consigna "los reclamos y/o requerimientos que ingresaron por el centro de contacto durante ese período.

Se relevaron 204 comercios, entre hipermercados, supermercados de barrio y supermercados chinos; en 43 localidades La Plata, conurbano y distritos del interior de la Provincia. El relevamiento se hizo sobre un universo de 90 productos (seleccionados del listado de 1.432 – Res. 1050). De esa pesquisa surge la conclusión que siete de cada diez comercios relevados "cumple con los precios en un rango entre el 67 por ciento y el 100 por ciento. En tanto que el 33 por ciento de los comercios relevados "cumple con la existencia de stock de productos en un rango entre el 67 a 100 por ciento".

El mayor nivel de incumplimiento se constató, según el trabajo, en la variable stock. Los productos con mayor cumplimiento de precios son alimentos: harina de trigo; pan rallado; barra de cereales; manteca; queso rallado; bastones de merluza; entre otros. Mientras que los productos con mayor cumplimiento de la variable stock son: jugo en polvo de naranja, bizcochuelo de chocolate; leche ultra descremada; café instantáneo; sal fina; fideos; entre otros.

También se elaboró un ranking de municipios más cumplidores. Los que constataron mejores estándares de cumplimiento (precio y stock) fueron Arrecifes; Azul; Ituzaingó; Junín; Lomas de Zamora; Mar del Plata; Mercedes; Morón; Navarro; Necochea; Roque Pérez; Tres de Febrero. En ese contexto, se realizaron 890 asesoramientos por las diversas vías de contacto; y se Ingresaron 14 denuncias.