La marcha convocada ayer en el monumento a la Bandera, por familiares de Joaquín Pérez, el arquitecto asesinado en Arroyito se empañó con una serie de agresiones e insultos que se centraron en gobernador Omar Perotti y el intendente Pablo Javkin, que se hicieron presentes en el lugar. En rigor, la mayoría de los manifestantes se vio sorprendida por la presencia de ambos responsables políticos de la ciudad y de la provincia, pero un enardecido grupo comenzó a insultarlos. Hubo empujones y hasta arrojaron líquidos sobre el mandatario santafesino, que después de lidiar contra el puñado de enfurecidos, decidió retirarse subiendo a pie por calle Rioja hasta su vehículo oficial, solo rodeado por un par de efectivos policiales y algunos militantes. Pablo Javkin decidió quedarse unos minutos más, pero por momentos no la pasó mejor. Sí hay que decir que se tomó más tiempo para escuchar numerosos reclamos de vecinos de distintos puntos de la ciudad. Lo que ambos funcionarios remarcaron es que en la mañana de ayer habían tomado el compromiso con la familia de Joaquín, y aún sabiendo que podrían vivir un mal momento, decidieron estar presentes. "Hay que estar acá y escuchar a los vecinos" repitieron ambos, cada vez que les acercaron los micrófonos, mientras lidiaban con empujones sólo contenido por un reducido grupo que cuidaba sus espaldas. “El dolor de cada una de esas víctimas merece el acompañamiento. No he podido estar en las dos marchas anteriores. Hoy estaba en Rosario, suspendí mi gira a Buenos Aires, me reuní con la familia. En conjunto tomamos la decisión de estar más allá de cualquier situación que pudiera pasar hoy”, sostuvo el gobernador.

Quien intentó mediar en esa vorágine, fue Leandro Pérez, hermano de la víctima quien parado al lado del gobernador intentó calmar los ánimos: "Quiero que sea en paz. Por favor. Les pido que sea sin insultos. Por favor. Esto no es por cualquier cosa, es por mi hermano. Quiero que sea en paz. Que esto no sea una partida política. Cálmense" le pidió al grupo revoltoso. "Les pedí que dieran la cara y demuestren algo de humanidad" dijo rescatando al gobernador y al intendente que "vinieron hasta acá y dieron la cara. Yo lo que pido es que no haya violencia, la violencia es lo que mató a mi hermano" destacó. "La idea de mi familia es que todos los políticos se unan, que se dejen de lado los colores partidarios, y que trabajen por los rosarinos" alcanzó a explicar en uno de los momentos más difíciles del acto, que terminó teniendo otro eje, ni bien Javkin y Perotti pisaron el Parque Nacional a la Bandera. "Ahora el intendente y el gobernador tienen que demostrar que empatizaron con nosotros " dijo finalmente Leandro Pérez, al momento de ser consultado sobre la existencia de respuestas concretas en seguridad.

Antes de retirarse el mandatario santafesino alcanzó a anunciar que “van a estar llegando más vehículos a Rosario, también más agentes, unos 900, todos a Rosario”, dijo en referencia a los policías egresados que se sumarán las calles de esta ciudad. Sobre el caso de Joaquín, Perotti expresó: “La causa la está llevando el fiscal y está todo el Ministerio de Seguridad a disposición de las investigaciones”. Con respecto a la problemática de la seguridad y la escalada de violencia que se vive en la ciudad, Perotti dijo: “Esta es una situación de mucho tiempo, hay que seguir trabajando, garantizar todas las investigaciones, seguir fortaleciendo la presencia con Gendarmería con más efectivos, más equipamiento. De la noche a la mañana esto no va a pasar. Cada movilización tiene su valor, su importancia. Necesitamos control social efectivo" puntó Perotti.

En tanto, el intendente Pablo Javkin escuchó el reclamo de vecinos y vecinas acompañado por la presidenta del Concejo municipal, María Eugenia Scmuck; el secretario de Gobierno, Gustavo Zignago; y la secretaria de Control, Carolina Labayrú.

Mas temprano Indiana, la mujer de Joaquín Pérez, había hablado del dolor por la pérdida de su compañera, dijo que “esas balas no solo mataron a Joaquín, mataron a un montón de personas”. “Trato de mantenerme en pie, de estar lúcida para pedir justicia y que se esclarezca el caso”, afirmó Indiana para finalmente quejarse porque “no tenemos mucha más información de la que tienen los medios sobre la investigación, todavía no hay nada”, agregó.