Lanús visitará este viernes a Argentinos Juniors con el objetivo de conseguir un triunfo que lo deje transitoriamente como único escolta del líder River Plate, en uno de los dos encuentros correspondientes al arranque de la fecha 19 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El Granate viene de empatar 3-3 como local ante el escolta Talleres de Córdoba (33 unidades), se ubica en la cuarta posición y tiene 31 puntos al igual que Vélez Sarsfield, ambos a 11 del líder River Plate (42).



Una potencial victoria ante el Bicho le permitirá al equipo de Luis Zubeldía quedar en el segundo lugar hasta que jueguen los de Liniers y la T ante Banfield y Huracán, respectivamente, el próximo sábado.



El equipo de La Paternal, por su parte, cayó goleado 3-0 ante River Plate y se encuentra en el 14° puesto con 24 unidades.



Con respecto al equipo que perdió ante el Millonario, el entrenador Gabriel Milito realizará un par de modificaciones: Leonel Mosevich podría ingresar por Pablo Minissale en la zaga central, mientras que en el mediocampo Jonathan Gómez entrará por Enzo Kalinski.



El partido se jugará a partir de las 21.15 (TV: Fox Sports Premium) en el estadio Diego Armando Maradona, del barrio porteño de La Paternal.



La Academia ante el Halcón

Racing Club recibirá este viernes a Defensa y Justicia en un encuentro que marcará el primer contacto del entrenador Fernando Gago con el público albiceleste, válido por la fecha 19 de la Liga Profesional.



La Academia viene de perder 2-1 ante Rosario Central, en el debut de Gago como técnico en reemplazo del interino Claudio Ubeda, y se ubica en el 15° lugar con 23 unidades.



El conjunto de Avellaneda, además, cuenta con 44 puntos y se encuentra en la última posición de la tabla anual que otorga un boleto a la próxima edición de la Copa Sudamericana.



Para recibir al Halcón de Varela, Gago podrá contar con Nery Domínguez, luego de haberse recuperado de un traumatismo en el tobillo izquierdo, que ocupará un lugar en la zaga central en reemplazo de Fernando Prado, al lado de Leonardo Sigali.



Pese a la caída frente al conjunto rosarino, el ex DT de Aldosivi quedó conforme con el funcionamiento del equipo, por lo que el resto de los futbolistas será el mismo, con el capitán Lisandro López como referente de ataque.



De su lado, el equipo dirigido por Sebastián Beccacece viene de vencer 2-1 a Platense, lleva cinco partidos sin perder (con cuatro triunfos y un empate) y se ubica en el séptimo lugar con 28 unidades.



Beccacece, ex DT de la Academia, podría darle la titularidad al mediocampista colombiano Raúl Loaiza, autor de un tanto en la victoria por 2-1 ante Platense, en lugar de Gabriel Hachen, mientras que el resto del equipo no tendrá modificaciones.

El partido se jugará desde las 19 (TV: TNT Sports) en el Cilindro de Avellaneda.