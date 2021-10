El ex director nacional de los seleccionados argentinos femeninos y masculinos de hockey sobre césped, Carlos Retegui, triple medallista olímpico como DT, agradeció a "jugadoras, jugadores, compañeros de equipo técnico leales y a dirigentes" su acompañamiento en sus diversos cargos.



Retegui (51) obtuvo con Las Leonas el título en la Copa del Mundo de Rosario (2010), el Trofeo de Campeones en Rosario (2012), la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres (2012); la de bronce en el Mundial de La Haya (2014), de la plata en Tokio 2020 y los Champions Trophy de Sydney (Australia) 2009; Nottingham (Inglaterra) 2010 y Rosario 2012 y el oro con el seleccionado masculino en Río de Janeiro 2016).



"Gracias a todos, por siempre por todo, sobre todo a las jugadoras y jugadores, y los dirigentes que confiaron en mí, a mis compañeros de trabajo leales. Gracias", expresó.



Fernando Ferrara será el nuevo entrenador del seleccionado femenino de hockey sobre césped, Las Leonas, en reemplazo de Carlos Retegui, quien deja el cargo luego de ganar con el equipo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio.



Retegui, quien jugó tres Juegos Olímpicos (Atlanta 1996, Sydney 2000 y Atenas 2004), fue, además, múltiple medallista panamericano: oro en los Juegos Panamericanos de La Habana 1991, Mar del Plata 1995 y Santo Domingo 2003 y plata en Winnipeg 1999.



"Por ahora descansar, reflexionar y disfrutar de mi tiempo, por este receso que tomaré. Siempre pensar en positivo, y ser optimista en lo que vendrá", puntualizó Retegui.



Las Leonas -campeonas mundiales en Perth (Australia) 2002 y Rosario 2010- obtuvieron en los Juegos Olímpicos de Tokio la medalla de plata, al igual que en Sydney 2000 y Londres 2012, y además lograron las preseas de bronce en Atenas 2004 y Beijing 2008.

Fernando Ferrara, actual entrenador del seleccionado Sub 21, Las Leoncitas, y quien también supo trabajar junto a Las Leonas en los últimos años como asistente técnico, será el nuevo conductor de las mayores.



Como jugador, Ferrara participó de tres Juegos Olímpicos (Seúl 1988, Barcelona 1992 y Atlanta 1996). Entre sus logros como entrenador, estuvo al frente del Seleccionado femenino de Italia durante ocho temporadas.

Las Leonas deberán prepararse para los compromisos más importantes de la próxima temporada: la Copa Panamericana (Enero 2022) clasificatoria al Mundial que se desarrollará en julio en España y Países Bajos, y la tercera edición de la FIH Pro League.



El flamante entrenador de las Leonas estará acompañado por la ex Leona Alejandra Gulla, como asistente técnico, al igual que Santiago Capurro y Mario Almada. La preparación física estará a cargo de Diego Ferrari mientras que Gonzalo Romero será el video analista.

A su vez, el seleccionado argentino Junior Sub-21 de hockey sobre césped de varones (Leoncitos) ya tiene los nombres que se embarcarán en el sueño de participar del Mundial de Bhubaneswar que se jugará en esa ciudad india entre el 24 de noviembre y el 5 de diciembre.



El plantel estará integrado por Nehuen Hernando (Bs As), Agustín Cabaña Santi (Mendoza), Tadeo Mahon (Bs As), Tadeo Marcucci (Bs As), Facundo Zarate (Córdoba), Matteo Fernandez (Bs As), Bruno Stellato (Bs As), Lautaro Domene (Córdoba), Ignacio Ibarra (Bs As), Facundo Sarto (Bs As), Joaquín Kruger (Córdoba) y Lucas Toscani (Bs As).



Además de Ignacio Nardolillo (Tucumán), Francisco Ruiz (Bs As), Lucio Méndez Pin (Bs As), Bautista Capurro (Bs As), Gaspar Garrone (Córdoba) y Franco Agostini (Bs As).



En la 13ra edición del certamen para la categoría junior, el seleccionado dirigido por Lucas Rey y Lucas Cammareri buscará repetir las finales que alcanzó en Hobart 2001 y Rotterdam 2005.



En aquellas oportunidades la Argentina obtuvo la medalla de plata y se subió a lo más alto del podio, respectivamente. La Argentina integrará el grupo D junto con Alemania, Pakistán y Egipto. El debut está previsto para el jueves 25 de noviembre, a la 1 de nuestro país, frente a Egipto. En la segunda fecha, programada para el viernes 26 (11 hora argentina), los Leoncitos -que buscarán mejorar el quinto puesto alcanzado en Lucknow 2016 (también en India)- se medirán ante Alemania.