Orlando Carriqueo, werken (vocero) de la Confederación Mapuche Tehuelche afirmó que la media sanción a la prorroga de la ley 26.160 en el Senado "es una herramienta que sostiene la paz social porque hay muchas comunidades que tienen suspendidos los desalojos" e indicó que sería "un grave hecho de responsabilidad institucional" que no se apruebe en Diputados.



"Es un paso importante porque ahora espera la media sanción de Diputados y para las comunidades en Argentina es una herramienta que permite determinar el territorio que le corresponde a las comunidades y que sostiene la paz social", resaltó el dirigente en declaraciones a Télam.



El Senado aprobó ayer y giró a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que prorroga por cuatro años la emergencia territorial indígena y evita los desalojos, durante una sesión en la que el oficialismo reclamó a la oposición "no mezclar" el accionar de grupos vandálicos en el sur del país con las necesidades de las comunidades aborígenes.



La prórroga por cuatro años de la emergencia territorial fue votada por 43 votos afirmativos, dos negativos y siete abstenciones, durante la segunda sesión con presencialidad plena que se desarrolla desde el levantamiento de las restricciones por la pandemia de coronavirus.



Carriqueo destacó que la sanción de la ley habilitará al Gobierno de Río Negro, que encabeza Arabela Carreras, a firmar "finalmente" el convenio de relevamiento de territorios indígenas. "La provincia es un lugar en el que tiene especial incidencia. Existen alrededor de 100 comunidades que restan ser relevadas", afirmó Carriqueo.



La Coordinadora Mapuche Tehuelche es una organización que tiene una mesa política de ocho integrantes, más el vocero, y cuatro consejeros indígenas, quienes trabajan con alrededor de 150 comunidades.



Carriqueo indicó que la si bien la Ley 26.160 "es una herramienta más, no resuelve el problema territorial de las comunidades, porque la situación de los Pueblos es más compleja", ya que se trata de "la construcción de una sociedad que refleje parte de la identidad que es una obligación del Estado".



"Es necesario que el Estado Argentino reconozca que hemos sido víctimas de un genocidio y eso abra el debate en la sociedad y ayude a recobrar la identidad sojuzgada, perdida, invisibilizada y criminalizada", aclaró en un reclamo por una reparación histórica "plena y abarcativa"



"Las construcciones sociales no dependen de un artículo de la Constitución, en todo caso las relaciones sociales y la creación de un Estado pluricultural depende de una construcción social que tiene que darse la debate", aseguró.



El werken adelantó que la confederación presentará "un amparo en contra de la megaminería en territorios comunitarios para que no se lleven adelante sin la consulta previa", buscando poner un freno a la característica de "avanzar sin respetar la decisión de las comunidades, más allá de la extrajerización de la tierra que se ha producido en los últimos años con gran impacto en las comunidades".



"Abogamos por el diálogo y esto fue posible con la constitución de la mesa de resolución de conflictos que hoy está frenada y esperamos que pasado el tiempo de las elecciones, que ha tensado la situación política", se reanude para avanzar en las soluciones, dijo al destacar que se reunieron con varios ministros del Gobierno nacional.