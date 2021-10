En el marco del avance de la campaña de vacunación contra el coronavirus en América Latina, el aumento de casos positivos en países como Chile, Uruguay y Colombia despertaron las alarmas en la región.

Chile



En las últimas horas, el país gobernado por Sebastián Piñera registró más de 2.000 nuevos casos de coronavirus por tercer día consecutivo, un rebrote que las autoridades sanitarias adjudicaron a la relajación social, por lo que instaron a la población a mantener la prudencia y a acudir a los centros de vacunación para inocularse o recibir la dosis de refuerzo en un intento de frenar las nuevas infecciones.

"Reforzar estas medidas en todas nuestras actividades cotidianas es fundamental ya que con el tiempo la percepción de riesgo disminuye y debemos tener claro que la pandemia no ha terminado", señaló el ministro chileno de Salud, Enrique Paris.



En la última jornada, el Ministerio de Salud reportó 2.230 nuevas casos, lo que elevó el balance total desde el inicio de la pandemia a 1.692.877 infectados, mientras que la tasa nacional de positividad diaria fue de 3,04 por ciento, según consignó el diario La Tercera.



"Quiero enfatizar que las vacunas han demostrado su efectividad para evitar la hospitalización y el ingreso a UCI (Unidades de Cuidados Intensivos) por covid-19. Por eso, insistimos en el llamado a acudir a los centros de vacunación, especialmente a los mayores de 55 años que aún no reciben su dosis de refuerzo", recalcó el titular de Salud.



En ese sentido, indicó que 5,4 millones de dosis de refuerzo habían sido administradas hasta la fecha, pero que hay más de un millón de personas que podían haberla adquirido y aún no lo han hecho.



El deterioro de la situación sanitaria todavía no se refleja en la cifra de decesos, que fue de 14 en la víspera, pero sí en el número de casos activos -aquellos que pueden contagiar-, que ascendieron a 11.388, la cifra más alta desde el pasado 19 de julio, cuando se consignaron 11.575.



Con el objetivo de controlar la propagación del virus, a partir de diciembre se exigirá a todos los mayores de 55 años la tercera dosis para poder usar su carnet de vacunación, un pase gubernamental que permite asistir a eventos con mayores aforos y ser atendido en el interior de bares y restaurantes.



Las fronteras, que permanecieron cerradas al turismo durante seis meses, se abrieron el pasado 1 de octubre, aunque solo para turistas vacunados que deben hacer una cuarentena de siete días obligatoria. En el caso de los chilenos o extranjeros residentes, se debe hacer un aislamiento de cinco días o hasta que se revise el resultado de su test PCR.



Uruguay

Los casos de coronavirus también vuelven a preocupar a Uruguay, donde más de 2000 personas se encuentran cursando la infección, hecho que no ocurría desde fines de julio.

Según los datos epidemiológicos, este viernes se reportaron 315 nuevos casos positivos, valor que no se superaba desde hacía 105 días. Según informó el diario El País, todos los departamentos registran casos activos con una clara distinción por zonas geográficas.

Ejemplo de ello es Lavalleja, que en el promedio de la última semana superó los 25 casos positivos cada 100.000 habitantes. Eso ubica al departamento en la zona de más riesgo epidemiológico y tiñe al área de color rojo.

A cada zona se le asigna un color del semáforo, siguiendo la clasificación de riesgo de la Universidad de Harvard, y según los últimos siete días, el color actual del mapa es un reflejo de la evolución reciente. En este sentido, hay otros tres departamentos que se aproximan al naranja y que, en el cierre de esta semana, preocupan a las autoridades sanitarias: Colonia, Flores y Tacuarembó.

A raíz de estos números, se retomaron las salidas con el hisopador móvil que recorre los barrios y permite llegar a cientos de personas sin tener que esperar a que se presenten en el hospital con síntomas.

Colombia



Por su parte, el Ministerio de Salud de Colombia confirmó este viernes 1.604 nuevos casos de covid-19, con lo que la cifra de contagios totales de coronavirus en Colombia se elevó a 4.999.048, luego de que en las últimas 24 horas fueran procesadas 47.559 pruebas (25.885 PCR y 21.674 de antígenos).

Las cifras aumentaron con respecto a las últimas semanas, donde Bogotá es la zona con más contagios con un total de 1.454.669.



Además, se reportaron 30 fallecimientos más por coronavirus, con lo que la cifra de muertes llegó a 127.225, mientras que el número de pacientes recuperados ascendió a 4.842.692.