El delantero argentino Sergio Agüero sufrió "una arritmia cardíaca", de acuerdo el primer diagnóstico de los médicos, motivo por el cual permanecerá internado -al menos- otras 48 horas a la espera de su evolución, según informaron los medios españoles.



Agüero pasó la noche hospitalizado para que le realizaran algunos estudios cardiológicos que habrían determinado la presencia de "arritmias", razón por la cual quedara internado como mínimo por otras 48 horas, a partir del reporte revelado.



El ex delantero de Manchester City debió abandonar la cancha a los 41 minutos durante el partido del Barcelona con Alavés (1-1), cuando sintió dolores en el pecho y falta de aire.



Tras el incidente, el club Barcelona había informado en un escueto comunicado que "Agüero ha referido un episodio de malestar torácico, y ha sido trasladado al hospital para realizarse un estudio cardiológico".



Por este motivo, es un hecho que el ex Independiente no será convocado al encuentro del martes en donde el equipo catalán visitará al Dinamo Kiev, en Ucrania, por la cuarta fecha del grupo E de la Champions League de Europa