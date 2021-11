Si bien en las últimas semanas hubo en la provincia de Buenos Aires un leve aumento en los casos de coronavirus, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, aseguró que "no hablamos de una tercera ola. En Provincia los casos aumentan en un distrito, luego bajan y aumentan en otro lado, no se sostienen focos de contagio comunitarios".



En esa línea, Kreplak consideró que no será necesario aplicar nuevas medidas restrictivas. "Es muy probable que no tengamos que volver a una situación de restricción, no creo que las restricciones sean necesarias", afirmó.

El ministro bonaerense también se pronunció sobre el cierre de escuelas durante la pandemia y las críticas de la oposición: "Con el cierre de las escuelas, en la Argentina logramos la mejor chance de atenderse con medicación y respiradores. No le faltó la atención a nadie y eso se consiguió, entre otras cosas, por reducir la presencialidad escolar", puntualizó.