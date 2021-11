En plan de seguir consolidando su imagen presidenciable e internacional, el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, emprendió un nuevo viaje. Esta vez no fue a Estados Unidos, sino a un país mucho más cercano: Uruguay. Cruzó el río para participar en Montevideo de una sere de actividades que buscan promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como destino turístico para viajeros y estudiantes.



Larreta había realizado su gira por Estados Unidos, en la cual había no sólo tenido encuentros con organismos multilaterales de crédito, sino también con el ex presidente Bill Clinton, con el que se sacó una foto almorzando. También participó de encuentros virtuales para promover la actividad turística en Buenos Aires como Back To BA. En esa actividad, no obstante, aprovechó para cuestionar las regulaciones a la economía argentina, calificarla de "cerrada" y recomendar una apertura económica no muy diferente a la que emprendió Mauricio Macri en sus cuatro años como presidente. "La macroeconomía de hoy en Argentina es preocupante", dijo en esa oportunidad, en sintonía con lo que plantean hoy funcionarios de Estados Unidos, como el futuro embajador en nuestro país, Mark Stanley.



En este caso, Larreta cruzó a Montevideo --según informaron desde el gobierno porteño-- para impulsar políticas culturales conjuntas y promocionar a la ciudad como destino para turistas y estudiantes uruguayos. Con ese objetivo, Larreta estuvo reunido con Sebastián Velesquen, director de la Oficina de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) en Uruguay . Con él, habló sobre impulsar programas y proyectos conjuntos para el desarrollo cultural. El encuentro tuvo lugar como parte del XV aniversario de la Carta Cultural Iberoamericana y del Congreso Cultural Iberoamericano, evento organizado por la OEI en Montevideo durante esta semana.

Por la tarde, junto al presidente del Ente de Turismo porteño, Gonzalo Robredo, Larreta se reunió con Federico Graña, intendente interino de Montevideo; Olga Otegui, secretaria general de la intendencia, y Fernando Amado, director de Turismo de Montevideo. Larreta les presentó la estrategia de proyección internacional de CABA y les acercó distintos proyectos de cooperación en materia turística y cultural.



En momentos, en que el presidente Alberto Fernández participa de la cumbre por el cambio climático en Escocia, el viaje de Larreta busca mostrarlo como una figura activa, en este caso, para promover la llegada de turistas y -en particular- de estudiantes internacionales a la Argentina con la reapertura de las fronteras.



Desde el gobierno porteño destacaron que también Larreta participó --pero de forma virtual-- en la reunión del Comité Ejecutivo de C40 que reúne a dieciséis alcaldes de ciudades globales. Este encuentro es parte de la Conferencia de Naciones Unidas para el Cambio Climático (COP26) en Glasgow, Escocia, a la que asiste el Presidente.