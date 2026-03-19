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"Esta es una región sin guerras"

Seguridad alimentaria, paz y energía limpia: los objetivos de Uruguay en su presidencia de la Celac

El canciller uruguayo, Mario Lubetkin (Redes Sociales)

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