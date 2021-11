El team de Juntos por el Cambio que da la pulseada en Catamarca, se dedicó en la segunda parte de la campaña a convocar “figuras” nacionales para levantar los números de las PASO.



Así desfilaron en las últimas semanas la presidenta de la oposición, Patricia Bullrich, el diputado nacional por CABA Martín Lousteau, y ayer el ex ministro y economista de Macri, Alfonso Prat Gay junto al intendente de Yerba Buena, Tucumán, Mariano Campero.

La invitación incluía conferencia de prensa y una disertación sobre “Economía y el futuro de las economías regionales”. En la mesa se sentaron Flavio Fama y Silvina Acevedo, candidatos a senador y senadora nacionales, y Francisco Monti candidato a diputado nacional.

Poco se sabía del devenir político del economista en los últimos tiempos. Desde su salida del gabinete presidencial en 2016 cuando perdió la batalla con Marcos Peña -que en ese entonces planteó la dimisión aludiendo a diferencias en las visiones del funcionamiento del Gobierno-, y el ex presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, reapareció recién en época preelectoral con alguna charla.

“Estamos en condiciones de ofrecer una alternativa”, se arriesgó Prat Gay en Catamarca.

Memoria interior

Sorprende que quien fuera designado por el Gobierno de Mauricio Macri para dirigir el área de Hacienda y Finanzas del país se llegue por los pagos norteños: nunca lo hizo cuando integraba el gabinete de gobierno.

“Realmente cuando uno se sienta con un emprendedor del interior profundo entiende que hace malabares para sobrevivir”, lamentó durante la charla de ayer.

El ex funcionario es recordado en todo el interior de la Argentina por sus declaraciones discriminatorias: “Somos una Nación con 40 millones de habitantes que cada 20 años nos dejamos cooptar por un caudillo del interior que viene del norte, del sur; no importa de dónde viene, pero de provincias con muy pocos habitantes con un currículum prácticamente desconocido. No vaya a ser que en el 2020 estemos hablando del fulano de tal que vino no sé... de Santiago del Estero, que no lo conocíamos, que apareció de la nada, y resulta que se quedó con todo el poder", lanzó muchos menos federal en la campaña de 2015.

En su corta disertación en la que no mencionó los detalles de la debacle económica del periodo neoliberal 2015-2019, criticó los Precios Máximos, y aseguró “lo que hay que hacer es tener credibilidad, tener un programa económico, y dejar que los argentinos tengan su posibilidad de trabajar, de crear, de emprender, todas cosas que este gobierno no hace”.

Sobre los candidatos de Catamarca dijo que “reflejan muy bien el valor de la empatía; Francisco desde el Concejo (aunque Monti en realidad es diputado provincial), y Flavio desde otro ámbito”.

Al término del encuentro, Flavio Fama se mostró esperanzado ante la expectativa de que el desfile nacional le dé una vuelta de rosca al resultado de las PASO: “Tenemos la certeza de que eso va a ser así”. En relación con el 40% que no votó en septiembre, aseguró que están trabajando la “proximidad” con el electorado.

Discurso populista

En medio de un discurso sin altisonancias que logró la impresión de moderado, Prat Gay criticó varias veces a Cristina Fernández -la estrategia de la oposición en esta segunda etapa-, pero incorporó lógicas del discurso oficialista: “El de al lado es un engranaje para que a mí me vaya bien”, aseguró.

Sin embargo, la afirmación más curiosa fue: “Sin Justicia Social la República no se sostiene”.

En la memoria del economista, atrás quedó la disparada del dólar y los fondos buitres a la hora de dar charlas.

“El pasado es incierto, lo que debiera ser incierto es el futuro, pero el futuro es tan incierto que ni siquiera está, la discusión es acerca del pasado”, dijo.