El Liverpool y el Atlético de Madrid animarán este miércoles una nueva jornada de Champions League y, a pesar del partidazo que brindaron hace apenas dos semanas, la historia en la previa pasó por el no saludo entre Diego Simeone y el alemán Jürgen Klopp en aquel duelo jugado en el Wanda Metropolitano que terminó con triunfo inglés por 3-2.

"No me gusta saludar después del final de los partidos porque entiendo que las emociones por parte de los entrenadores son diferentes. Entiendo que en Inglaterra se usa a modo de caballerosidad, pero no lo comparto porque la falsedad no me gusta. Sigo los sentimientos que tengo y a partir de ellos me comporto", sentenció el Cholo en la conferencia de prensa previa al encuentro que se disputará en Anfield desde las 17 (hora argentina), con televisación de ESPN 3.



La (mini) polémica se dio tras el final del encuentro entre el Colchonero y los Rojos por la tercera fecha del Grupo B, un partidazo en el que la visita se puso 2-0 en los primeros 15 minutos con goles de Salah y Keita, el Atlético lo igualó con un doblete de Griezmann antes de los 35 y el Liverpool se lo terminó llevando con un penal del egipcio cerca del cierre. Apenas el árbitro pitó el final, Simeone se fue corriendo de manera llamativa hacia los vestuarios y Klopp, quien se dirigía a saludarlo, le realizó algunas señas socarronas. "La situación fue clara, yo quería darle la mano y él no quería. Su reacción no fue correcta y la mía tampoco estuvo bien pero somos los dos emocionales. Cuando lo vea la próxima vez, definitivamente nos daremos la mano como si nada hubiese pasado. El obviamente estaba enojado, no conmigo, sino con el juego y eso es todo", explicó el alemán tras el partido.

Si el concepto de "falsedad" utilizado por Simeone quedó para la libre interpretación en cuanto a si estaba dirigido específicamente a Klopp, hay otro que no dejó mucho lugar a la imaginación.

Es que ante la pregunta sobre qué piensa de su colega, el Cholo indicó que él no opina de los rivales porque tiene "códigos": "No suelo opinar de los (entrenadores) rivales, porque tengo códigos y los entrenadores entre nosotros tenemos que respetar esa situación. No puedo hablar de Klopp como persona, porque no lo conozco pero sí del trabajo tan bueno que ha hecho siempre en los equipos en los que ha estado".

Así las cosas, Simeone y Klopp protagonizarán su cuarto cara a cara, un historial que por ahora tiene como ganador al argentino gracias a los dos triunfos de octavos de final de la edición 2020 de la Champions, 1-0 como local y 3-2 como visitante. En el presente certamen, el Liverpool marcha puntero de la zona con puntaje perfecto (9), seguido del Atlético (4), el Porto (4) y el Milan (0). Portugueses e italianos se estarán midiendo este miércoles desde las 14:45 (televisa ESPN 2).

"Juan Sebastián" De Paul

En otro orden, Simeone se refirió al presente del mediocampista Rodrigo De Paul y realizó una comparación que ya se hizo habitual ante el gran presente del exRacing: "Viene creciendo muchísimo desde su paso por Valencia. Su crecimiento en Udinese fue enorme y con Argentina se ha potenciado enormemente. Necesitamos a ese jugador que muestra lo que muestra en la Selección. El otro día hizo un gran partido (3-0 al Real Betis). Tuve la suerte de compartir con (Juan Sebastián) Verón en el campo y tenía esta misma visión de juego que pocos futbolistas tienen, que te permite conseguir un contragolpe o una jugada que genera vértigo por su velocidad de cabeza. Rodrigo quiere mejorar, y eso es lo que más me gusta de él".

Los partidos del miércoles

La jornada de Champions del miércoles se completará con los cruces entre Real Madrid (6 puntos) y Shaktar Donetsk (1) en España, desde las 14:45 (ESPN) por la zona que también tiene al sorprendente Sheriff (6), que recibirá al Inter (4) de Lautaro Martínez y Joaquín Correa en el Estado no reconocido de Transnistria (Moldavia) desde las 17 (ESPN 2).

En el Grupo A, mientras tanto, el PSG (7) visitará al Lepizig alemán (0) sin Lionel Messi ni Leandro Paredes -lesionados- pero con Angel Di María y Mauro Icardi. El duelo se disputará a las 17 (ESPN) y, en simultáneo (ESPN Extra), el Manchester City (6) de Josep Guardiola recibirá al Brujas de Bélgica (4).



Por último, el Borussia Dortmund (6) del noruego Erling Haaland será local del Ajax (9) de Nicolás Tagliafico y Lisandro Martínez por el deslucido Grupo C, mientras que el Sporting Lisboa (3) hará lo propio con el Besiktas turco (0) en Portugal.