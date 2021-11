Colectiveras movilizaron ayer al Concejo Municipal para reclamar la paridad de géneros en el servicio de transporte. Con esa premisa, presentaron iniciativas que apuntan a "romper con la brecha de desigualdad", ya que según indicaron en el Transporte Urbano de Pasajeros de Rosario hay "1.630 conductores varones y solamente 10 mujeres trabajando”. En ese sentido, apuntaron a ampliar la ordenanza con el Programa Conductoras Profesionales. También piden ser contempladas para cubrir la conducción de otros vehículos. De la movida participaron además las conductoras nucleadas en She Taxi, que en septiembre presentaron una iniciativa que también vaya hacia la paridad en ese servicio público, por lo que el lunes se reunieron con la comisión de Servicios Públicos.

En mayo de 2019, el Concejo aprobó las modificaciones a la ordenanza para la paridad de géneros en el plantel de choferes del TUP. "Retomamos el reclamo de años, porque hay ordenanzas desde el año 94, después la reforma del 2006 y la de 2019, donde ingresaron 20 compañeras con un contrato temporal que rescindió y se quedaron sin trabajo”, señaló Dolores Guldris. "En este 2021 retomamos ampliando un poco más los vehículos para conseguir el trabajo tan ansiado que buscamos", indicó sobre el planteo de sumar choferesas a otros transportes.

Como ejemplo, Guldris indicó que hace unos meses "en el programa Mi bici Tu bici se pidieron conductores y otros rubros. Hicieron 150 entrevistas de las cuales 82 eran para conducción y todos eran hombres". En ese sentido, dijo que hay "un registro con unas 130 mujeres esperando, que tranquilamente con la licencia que tienen mis compañeras y yo misma podemos conducir esos camiones". También mencionó que "Rosario Bus trae conductores de los interurbanos y los pone en colectivos urbanos y nunca contratan a nadie”.

Guldris planteó que la iniciativa prevé además "el acceso a una licencia porque muchas son jefas de familia sin trabajo, que les dificulta tener que alquilar un vehículo para sacar su licencia profesional". Y agregó otra situación: "Cada vez que presentamos un currículum dicen 'no tienen experiencia', entonces planteamos la posibilidad de pasantías".

"No es una sola, hay varias cuestiones presentadas. Incluso hay un proyecto que tiene que ver con choferesas de recolección de residuos", dijo sobre otro espacio al que buscan llegar. "Siempre planteo que solemos tener alguna amiga o conocida que ha sufrido violencia de género y ante ello la respuesta siempre es 'no me separo porque no le voy a poder dar lo mismo a mis hijos, porque no voy a cobrar lo mismo que él', y ante esa situación siguen soportando cosas que no deberían", dijo la conductora. Y agregó: "Son varias iniciativas que están presentadas y que ahora deberían tratarlas los concejales y concejalas en las sesiones. Esperamos que sea rápido", se entusiasmó.

La concejala Fernanda Gigliani se refirió al tema: "Entendemos que hay que diversificar la mirada y poder pensar también que en esta ciudad existan mujeres conductoras profesionales no solamente en el transporte urbano de pasajeros, sino también arriba de los taxis, las ambulancias los camiones recolectores de residuos, e incluso en el programa Mi bici tu bici".

La movida fue acompañada por las conductoras de She Taxi que también buscan la paridad en ese servicio y mediante un proyecto solicitaron licencias extraordinarias. Las representantes de la app participaron de la reunión de la comisión de Servicios Públicos del lunes pasado, donde dieron cuenta que existe tanto en la titularidad de chapas como en el rubro choferes una desigualdad que muestra un 95% varones frente al 5% de mujeres.

En función del requerimiento, previo a la reunión, el presidente de la comisión Fabricio Fiatti elevó un pedido al Departamento Ejecutivo para que informe mediante el Ente de la Movilidad las licencias de taxis con los que cuenta la ciudad; las licencias vigentes, las prontas a vencer y en caución; y cuántas horas debe prestar servicio en horario nocturno cada vehículo. En este marco, recordó que oportunamente se trabajó sobre un índice que permitió definir una nueva proporción de licencias a otorgar. “Ahí decidimos un cupo de mujeres y diversidad”, añadió el titular de comisión. Y marcó la necesidad de contar con el informe técnico del Ente para conocer las unidades activas. Renata Ghilotti respaldó la necesidad de contar con datos.

En tanto, Pedro Salinas destacó que “hay una demanda que excede los informes”. Para el edil de Ciudad Futura “la demanda de mujeres supera los límites de la aplicación She Taxi y necesita otro miramiento”. Sugirió pensar el otorgamiento de licencias extraordinarias al margen de los informes técnicos para revertir su realidad social.

Sobre el final, las mujeres conductoras de She Taxi defendieron las políticas que desalientan el uso del auto particular, e imaginaron una ciudad con transporte público para toda la ciudadanía. “Queremos más taxis con mujeres trabajando y prestando servicio las 24 horas”, culminaron.