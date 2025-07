El cruce entre Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y presidente del Consejo Federal, y Patricia Bullrich, ministra de Seguridad Nacional, sumó un nuevo capítulo de tensión entre la dirigencia del fútbol argentino y el Gobierno nacional.

Tras las duras declaraciones de Bullrich, quien propuso aplicarle derecho de admisión a Toviggino por un supuesto "mensaje mafioso", el dirigente respondió con un contundente comunicado en el que defendió su libertad de expresión y criticó el autoritarismo oficial.

La respuesta no tardó en encontrar eco: desde el Consejo Federal y decenas de clubes y ligas del Interior se alzaron en su defensa. "Es curioso que aquellos que se arrogan la representatividad de la libertad y los derechos personales actúen como jueces rectores de la vida y el pensamiento ajeno", expresó el Consejo Federal en un comunicado institucional. Cerraron el comunicado con una frase dirigida a Bullrich: "Decimos NO al avasallamiento, No al autoritarismo, No a la soberbia. Señora Bullrich, con el pueblo NO".

En el mismo texto, los dirigentes del Interior manifestaron su apoyo "incondicional" a Toviggino, destacando el rol social de los clubes en todo el país: "Unidos más que nunca en defensa de los cientos de miles de familias que encuentran contención, cariño y respeto en cada pequeño club de la República Argentina"”.

En sintonía, múltiples instituciones se sumaron al respaldo. Clubes como Ben Hur, Juventud Antoniana, Gimnasia de Concepción del Uruguay, Huracán Las Heras, Deportivo Rincón, así como la Liga de Fútbol de Neuquén, emitieron comunicados que, con distintas palabras, compartieron un mismo mensaje: rechazo a la injerencia partidaria, defensa de la autonomía del fútbol y solidaridad con Toviggino. "El fútbol debe ser libre, federal y respetado", repitieron como una consigna nacional ante lo que consideran un intento de censura y disciplinamiento desde el poder.

El trasfondo de la disputa parece evidenciar una creciente incomodidad del oficialismo con el rol opositor que la AFA viene desempeñando en cuestiones públicas. Lejos de atenuarse, el conflicto dejó expuesta una fractura cada vez más marcada entre el Gobierno de Javier Milei y la conducción del fútbol argentino.

Mientras Bullrich acusa a Toviggino de emitir mensajes intimidatorios, el dirigente retruca con ironías y denuncias de autoritarismo. Y lo que queda claro, al menos por ahora, es que el fútbol del Interior cerró filas en defensa de uno de los suyos.