Conductoras que trabajan con la app She Taxi presentaron un proyecto de ordenanza propio en el Concejo Municipal para exigir licencias extraordinarias hacia la paridad de géneros. "No vamos a claudicar en nuestra exigencia ni desistir de lo que por ley es nuestro, pues vinimos con valor a recuperar lo que por miedo perdimos", remarcaron en la presentación, donde recuerdan que la brecha entre géneros da cuenta de la "desigualdad de oportunidades", ya que las conductoras solo tienen un 5% de representación al volante, en el servicio de taxis y remises de la ciudad.

"Las conductoras profesionales en relación de dependencia del servicio público de transporte de pasajeras/os de taxis y remises de la ciudad, nucleadas en la plataforma digital She Taxi exigimos se nos otorguen nuevas licencias de taxis extraordinarias a modo de necesidad de urgencia", reza el proyecto presentado por las trabajadoras de la app luego de que se enviaran notas a diferentes bloques y comisiones, y de que en agosto pasado se manifestaran frente al Concejo con el reclamo "mi licencia, mi derecho". La iniciativa busca revertir "la situación de discriminación histórica en relación al cupo y la paridad" en el sector. En ese sentido, plantearon que la sociedad está "desprovista de la cantidad de mujeres necesarias conduciendo el servicio de taxis".

Según detalla el proyecto, en lo que va de 2021 se registran 613.775 solicitudes en la aplicación, de las cuales 148.213 "no tuvieron respuesta por falta de conductoras profesionales". En ese sentido, consideran que "la desigualdad de oportunidades entre varones y mujeres existe en la modalidad 'titulares' y de 'choferes' en relación de dependencia". Además, plantearon una "situaciones de discriminación", y cuestionaron que "la única ausencia es el Estado que inexplicablemente posterga a la mujer en los espacios de trabajo vinculados a la conducción de vehículos". Por lo que apelan "al compromiso con los tratados contemplados en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer".

Al mismo tiempo, destacaron que las conductoras resuelven "a diario en materia de seguridad las dificultades planteadas por las/los usuarias/os. Creemos imprescindible contar con las herramientas que el estado debe proporcionar para poder satisfacer la demanda evidenciada". También remarcaron que implementan "innovación tecnológica con herramientas únicas en el mundo, como nuestro botón de pánico virtual"

El proyecto plantea que se otorgue "la titularidad de una nueva licencia de taxi a toda conductora profesional en relación de dependencia habilitada por el municipio"; que se disponga "como único requisito contar con carnet profesional habilitado"; que no se obligue al pago de radio taxi, dado que "la posibilidad de trabajo está asegurada en la plataforma digital She Taxi de manera gratuita, como así también en las demás plataformas que brindan igual servicio"; la desobligación de pago del canon: "Para acceder a una licencia las trabajadoras deben disponer de un capital para adquirir un vehículo de unos 2 millones de pesos, siendo un factor excluyente. Si a eso le sumamos el pago de un canon solo estamos sumando exclusión para las conductoras que, en su mayoría, son único sostén de familia", aseguraron. Y que "a través del Banco Municipal se establezca una línea de crédito accesible para la conductora que no disponga del capital para la compra del vehículo".