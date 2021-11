En su paso por Dolores, Mauricio Macri fue breve con Martín Bava. “No lo voy a hacer perder tiempo”, le dijo al juez en la indagatoria y no respondió preguntas. Él, en cambio, sí se tomó el suyo pero no para dar cuenta del espionaje a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan. Tras dejar el juzgado federal y antes de retornar a Buenos Aires, el expresidente se hizo un rato para practicar su swing en el Golf Club Dolores. Las imágenes de Macri “tirando unas pelotitas” recordaron a las de su paso por otro campo el golf: el que realizó el 2 de abril de 2018 por el de Mar del Plata, hasta donde llegaron ese día para tratar de hablar con él la hermana y una compañera de un submarinista que luego terminaron siendo espiadas por la AFI macrista.

En 50 minutos el líder del PRO resolvió la citación judicial y se retiró apurado. Poco después, el Golf Club Dolores publicó en su muro de Facebook: "En el día de hoy recibimos la visita de Mauricio Macri". En la foto, el mandatario luce con la misma ropa con la que había entrado a su declaración indagatoria, pero ya sin el saco. Luego pidió disculpas por el exabrupto con el periodista de C5N, vía Twitter.

"Los valores no se negocian", decía una de las banderas de los militantes macristas que volvieron a acompañar al ex presidente, quien se declara un "perseguido político" en la causa que lleva adelante Bava. Macri, que en el mediodía del miércoles no se quedó a hablarles a sus seguidores, se encargó en su llegada al juzgado de quebrar uno de sus valores de libreto: "la libertad de prensa", cuando le arrebató de las manos el micrófono de C5N al periodista Nicolás Munafó, que intentaba realizarle una pregunta.

A pesar del inmediato repudio que generó el gesto del líder del PRO, Macri ensayó una disculpa varias horas después del hecho. El posteo en su cuenta de Twitter fue poco antes de las 17, el Glof Club Dolores ya había publicado una hora antes en su muro de Facebook un posteó con la imagen de la visita del ex presidente disfrutando de los hoyos de golf cercanos al tribunal judicial. "Mis disculpas por lo que pasó hoy al bajar del auto. Fue un acto reflejo al ver que se me venían los micrófonos encima", dijo, después de practicar su swing.

Macri también tuvo tiempo para sacarse una selfie con el encargado del buffet del Golf Club de Dolores

Tras publicar la imagen del expresidente, la cuenta oficial del Golf Club de Dolores decidió cerrar los comentarios de la publicación. En diálogo con Página/12, el secretario de la entidad, Leonardo Arrechea, contó que Mauricio Macri “llegó espontáneamente” al club, un día en el que casi no había gente porque "era el recambio del mediodía". El expresidente se instaló en el drive, consiguió unos palos y se dedicó a practicar su swing. "Estuvo en el drive tirando pelotitas, quince, veinte minutos y se fue al aeroclub que queda a pocos metros", agregó Arrachea. Tras su práctica, Macri se subió al helicóptero, de regreso a Buenos Aires.



El antecedente del Macri golfista y los familiares del ARA San Juan

El líder del PRO mantuvo una conducta estricta durante su presidencia respecto de los días de descanso y la Semana Santa de 2018 no fue la excepción. Macri pasó el fin de semana largo en Mar del Plata, pero eligió no acercarse a dialogar con los familiares del submarino que permanecía desaparecido desde el 15 de noviembre de 2017. Su hallazgo ocurrió recién en noviembre de 2018. En esos días de Semana Santa, instalado a pocos kilómetros de la Base Naval de Mar del Plata, Macri se dedicó a jugar al golf.

En 2018, Macri eligió el green de Mar del Plata antes de visitar a los familiares del Ara San Juan.

"Macri se mantiene indiferente, pero no nos sorprende porque son gente sin corazón", había repudiado por aquellos días Claudio Sandoval, tío segundo del oficial segundo Celso Vallejos, en declaraciones a El Marplatense. "Nos genera bronca, impotencia. En el fondo, a cada uno le da bronca. Porque el presidente está jugando al golf y nosotros estamos luchando todavía", agregó en esos día de búsqueda de los 44 submarinistas desaparecidos.