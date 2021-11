Desde Santa Fe

Ante la remoción de Marcelo Sain, ayer quedó al mando del Organismo de Investigaciones del MPA el subdirector Víctor Moloeznik, quien integró los gabinetes de Hermes Binner y Antonio Bonfatti en la segunda línea del Ministerio de Justicia. “Un funcionario oscuro, bastante ineficiente y de trabajo flojito”, lo calificó el propio Sain al recordar que en marzo –apenas reasumió el cargo del despojo- denunció a su ex número dos por el “desastre” que había encontrado en el área. Moloeznik es un tuitero que “milita en las redes sociales” con “lecturas partidarias”. “Es profundamente anticristinista, ha dicho barbaridades de la vicepresidenta de la Nación (Cristina Fernández de Kirchner) ya en el puesto que ocupa, no antes. Me imagino que ahora le van a iniciar un proceso de destitución a él”, en la Legislatura, ironizó.

La represalia al ex director del Organismo de Investigaciones –despedido e inhabilitado por diez años- generó desazón y bronca política. “No sólo son indignos los que destituyeron a Sain, sino también los que fueron funcionales a esa destitución operando desde adentro del MPA y ahora aprovechando la oportunidad para ascender, como Moloeznik. Roma no paga a traidores, Santa Fe sí”, dijo el criminólogo Enrique Font.

“Los diputados y senadores demostraron a toda la sociedad que se castiga con la destitución a quien investiga los delitos de guantes blancos” y el “narcotráfico” que “son la principal causa de todos los flagelos de violencia que vive Santa Fe”, escribió la economista María Eva Bellini. “Capaz que este señor –como llamó a Moloeznik- no moleste porque no va investigar los lazos entre narcos, lavado de dinero y juego clandestino. Entonces lo que diga en sus redes sociales tampoco va ser causal de destitución”, agregó.

El ex diputado Roy López Molina dijo que el operativo de la Legislatura sobre el Organismo de Investigaciones, "con una ley trucha" y "en clara violación a la división de poderes” "es funcional a las mafias que condenan a Santa Fe a vivir entre balas y narcos. Hoy estamos un poco más lejos de la solución”.

“Entre cómplices y cómodos, todos los que votaron a favor de la destitución de Sain enviaron un mensaje a los jueces y fiscales que se animan a desarmar los vínculos entre el poder institucional y el mundo criminal: al que investiga en serio, le espera el escarnio”, alertó López Molina. “La consagración de la impunidad, que explica la violencia que vivimos, es la imagen del senador (Armando) Traferri votando para poner de rodillas al Organismo de Investigaciones, en lugar de estar frente a un juez en una audiencia imputativa. Cuidemos a los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery”, que pidieron el desafuero del legislador en una causa en la que está preso el ex fiscal regional de Rosario Patricio Serjal y condenado su ex mano derecha, Gustavo Ponce Asahad, entre otros.

Sain coincidió: "Hay que proteger a Schiappa Pietra y Edery”. “El avance de investigaciones escandalosas que comprometen estructuras de poder en la provincia genera temor”, dijo por Aire de Santa Fe. “Hay que definir qué queremos del MPA, si debe ser un esbirro de la política y de la Corte Suprema, o representar a la sociedad”. “Cuidado, porque ahora van a ir por los fiscales que investigan las estructuras de poder. Hay que proteger a Schiappa Pietra y Edery. Van a ir por ellos, con la connivencia” del jefe MPA, Jorge Baclini, porque "él forma parte de esta entente” que lo removió del cargo. “Una sociedad entre (el ministro de la Corte Rafael) Gutiérrez, Baclini y legisladores de todos los partidos, porque los socialistas, que desayunan con agua bendita, demostraron que están en la mugre como el resto y hoy son socios de lo peor del peronismo. Yo creo que hay rescatar el MPA”, propuso.

El concejal de Rosario Agapito Blanco opinó que Sain “puede gustarnos o no, pero es llamativo que sea destituido justo cuando el trabajo que lleva adelante contra organizaciones criminales de lavado, con complicidad política, judicial y empresarial, empieza a dar resultados concretos”. “No hay que comerse la curva. Esto es una mala noticia y me atrevo a decir que lo vamos a extrañar”, apuntó.

El jueves, en la sesión destituyente, el jefe del bloque de diputados peronistas Leandro Busatto dijo que si por unos tuits “destituyen a un funcionario y lo inhabilitan por 10 años, estamos en serios problemas. Pero no, por el funcionario”, sino por el sucesor, que es Moloeznik. “El senador (Lisandro) Enrico nombraba los problemas de los subalternos de Sain, pero parece que la política sólo es un atributo de Sain y que el resto del MPA y el Organismo de Investigación nacieron de un repollo”.

“El sucesor de Sain es Moloeznik, ex funcionario de los gobiernos de Binner y Bonfatti”, que “de un día para otro, pasó de ser secretario en el Ministerio de Justicia al Organismo de Investigaciones”. “Los que no son peronistas decían estar preocupados por si los investigaba Sain. ¿Qué tengo que sentir yo que soy peronista? ¿Que me investigue Moloneznik, que es imparcial y apolítico? –ironizó Busatto. Y repasó algunos mensajes del funcionario. “Enrico hablaba de los tuits de Sain”. “También están los de Moloeznik” y sus opiniones sobre CFK y el gobernador Omar Perotti, a quien asoció a la “sanata”.

-¿Quién es Moloeznik? –le preguntaron a Sain por Aire de Santa Fe.

-Un funcionario oscuro, bastante ineficiente y de trabajo flojito. Es el subdirector que había concursado antes de que yo llegara al Organismo de Investigaciones. Una persona que ha gestionado conmigo hasta que yo fui al Ministerio de Seguridad (en diciembre de 2019 hasta marzo de 2021). Muy vinculado al Partido Socialista, extremadamente gorila. Extremadamente gorila –repitió. Moloeznik “milita en las redes sociales. Me imagino que ahora le va a iniciar un proceso de destitución porque él sí hace lecturas partidarias. Es profundamente anticristinista, ha dicho barbaridades de la vicepresidenta de la Nación, ocupando el cargo de subdirector del Organismo de Investigaciones, no antes. Porque antes, todos teníamos nuestra inscripción política. Pero él tuiteó cuestiones estrictamente partidarias, contra la figura de la vicepresidenta de una manera espúrea porque no le da la cabeza para otra cosa y eso lo hizo en el ejercicio de sus funciones. Así que imagino que ahora le van a iniciar un proceso disciplinario de su actuación en la Legislatura. Además, yo lo denuncié por lo que encontré en el Organismo de Investigaciones cuando volví del Ministerio de Seguridad (en marzo de 2021) era un desastre. Lo denuncié ante la auditora general del MPA, (María Cecilia) Vranicich”, quien “no fue muy prolífica en la investigación y desestimó la denuncia. Vranicich formó parte de esta entente de Baclini, en términos generales. En realidad, todo lo que denuncié muy fundamente, también lo descartó in límine porque el tema era ir contra Sain y ella formó parte de esa estrategia de despido de Sain”, explicó.

-¿Se va a saber la verdad en el caso Traferri?

-Se va a saber. Esto no termina acá. En Santa Fe, hay una tendencia a creer que una batalla define la guerra. Entonces, cuando pasan esas cosas la gente dice: ‘Se acabó todo, ganó Traferri’. Estos tipos están tocados. ¿Saben por qué? Porque por primera vez se les cuestionó el poder y se los hizo visibles. Salieron de la invisibilidad. Cada vez son más rústicos. Acá, el objetivo de todo esto es que el peronismo no vuelva más al gobierno, hay un acuerdo entre el sector del peronismo que encabeza Traferri y Cambiemos. Una alianza política entre Traferri y (Maximiliano) Pullaro para que Cambiemos llegue al gobierno, de la mano de este sector del peronismo. Traferri y su bloque hacen mismo que hicieron siempre: ser socios minoritarios, primero del Frente Progresista y ahora de Cambiemos. Esa es la estrategia. Por eso también van a ir contra Perotti -concluyó.