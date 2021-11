Consultado sobre el incidente del pasado miércoles en Dolores cuando le quitó el micrófono a un periodista del canal C5N, el expresidente Mauricio Macri ensayó una extraña explicación: "¿Qué pasó? Una persona normal que llega preocupada por la tensión que significa ir a declarar y cuando baja de la camioneta ve una lluvia de micrófonos y uno que se me viene a la cabeza directo". Un relato que contradice las imágenes de ese momento.

Ante la alusión de su entrevistador en Chubut de que justo era el micrófono de un canal crítico de su figura, reaccionó así: "Preguntale al de C5N por qué me lanzó el micrófono a mí, qué se yo". Algo que en los hechos no fue así. "Yo venía de costado, que se me venía uno, lo agarré y lo tiré", siguió sobre lo ocurrido cuando ingresaba a declarar por la causa de presunto espionaje a los familiares de la tripulación del submarino ARA San Juan.

Nicolás Munafó, el periodista de C5N que sufrió la agresión, recogió el guante en Twitter. "Cada vez que Macri habla, queda más en claro cómo fueron las cosas. Los videos y fotos evidencian que no fue así como narra", escribió, al tiempo que negó haberle tirado el micrófono, ya que el expresidente "podía caminar tranquilo, lo hizo porque quiso. Con esto, demuestra que sus 'disculpas' no fueron sinceras, todo forzado".

Algunas reacciones en Twitter fueron las que siguen: