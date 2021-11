El quinto día de la cumbre climática de la ONU (COP26) estuvo marcado por el liderazgo de la juventud activista por el clima que se reunió con ministros y funcionarios. Mientras que en las calles de Glasgow unos 25 mil jóvenes marcharon en el centro de la capital para exigirle más acciones a los gobiernos. En tanto la activista sueca Greta Thunberg calificó de “fracaso” a la conferencia sobre el cambio climático.

Jóvenes en el centro

El titular de la COP26, el exministro británico Alok Sharma pidió a los líderes mundiales que “escuchen las voces de los jóvenes” y “las incorporen a sus negociaciones” para frenar el cambio climático. Sharma habló en una rueda de prensa sobre la última jornada de la cumbre que estuvo dedicada a la “juventud y empoderamiento público. La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, junto con el enviado para el clima del Reino Unido, Nigel Topping, fueron algunos de los líderes que escucharon las demandas de los jóvenes.

Sharma hizo un balance de la primera semana de reuniones técnicas entre las delegaciones de países con el objetivo de consensuar un pacto global para limitar a 1,5 grados el calentamiento del planeta este siglo. En este sentido, pidió a los negociadores que cierren "el máximo de asuntos posible" de cara a las reuniones a nivel ministerial que tendrán lugar la próxima semana. Por otra parte, prometió que se asegurará a los observadores el acceso a la negociación tanto en persona como a través de streaming, tras las críticas de ONG internacional Red de Acción Climática (CAN) y Thunberg que describieron a la cumbre como "la más excluyente".

Las actividades estuvieron centradas en aprovechar la experiencia de los jóvenes que expusieron sus puntos de vista a los negociadores y funcionarios que participaron en la cumbre. Durante el encuentro, la ONG Youngo, que reúne a varias organizaciones juveniles diferentes de todo el mundo, presentó una declaración que representa las opiniones de más de 40.000 jóvenes líderes climáticos de todo el mundo.

En el documento, la juventud organizada plasmó sus prioridades a los ministros, entre ellas la acción sobre el financiamiento climático, movilidad y transporte, y la protección de la vida silvestre. También instaron a los gobiernos a comprometerse para proporcionar 100 mil millones de dólares anuales a los países en desarrollo para mitigar el impacto del calentamiento global y terminar con los subsidios a los combustibles fósiles.



Más tarde, el presidente de la COP26 y el ministro italiano de Transición Ecológica, Roberto Cingolani, se reunieron junto a jóvenes activistas y funcionarios para discutir el manifiesto trabajado por 400 jóvenes en la cumbre Youth4Climate que se celebró en Milán en septiembre.



"Me ha impresionado la pasión y el compromiso de los jóvenes con la acción climática. Las voces de los jóvenes deben ser escuchadas y reflejadas en estas negociaciones aquí en la COP. Las acciones y el escrutinio de los jóvenes son clave", subrayó Sharma, que a su vez agregó que es consciente del miedo y la ansiedad que muchos de de ellos sienten por el futuro del planeta, incluidos sus propios hijos.



Dinero para reparar los daños del cambio climático



En tanto, la red internacional de organizaciones contra el cambio climático (Climate Action Network) dijo este viernes que el éxito de la cumbre del clima COP26 se medirá según el dinero que los países ricos, históricamente causantes del calentamiento global, ofrezcan a los pobres para adaptarse y reparar los daños del cambio climático. En una conferencia de prensa en la sede de la cumbre los representantes de la CAN hicieron un balance de la primera semana de negociaciones.

Aunque dijeron que hubo anuncios interesantes recordaron que “falta conocer los detalles” y “cómo van a aplicarse los planes”."Hemos visto grandes anuncios, pero muchos de los compromisos son voluntarios y a menudo la letra pequeña contiene lagunas", avisó la directora de Greenpeace, Jennifer Morgan.

"La gran prueba del éxito de la COP26 es la financiación, para la adaptación y para las pérdidas y los daños (causados por el clima)", declaró Morgan, que remarcó que "los países deben mostrar ambición y salir de su zona de confort, porque hay vidas en juego".

En cuanto al compromiso para cumplir con el objetivo acordado en el Acuerdo de París de 2015 de limitar a 1,5 grados el calentamiento del planeta este siglo, Morgan reprochó que "al margen de algunos rayos de sol", los líderes políticos "no están haciendo suficiente esfuerzo".

La activista subrayó que "los países en vías de desarrollo necesitan billones" para hacer frente al cambio climático, del que son menos responsables que los más industrializados que en cambio "se centran en la cifra de 100.000 millones de dólares anuales" que se acordó en 2009.

Masiva protesta en Glasgow



Las reuniones se llevaron a cabo mientras miles de jóvenes marchaban por la ciudad de Glasgow en movilización de Viernes para el futuro (Friday's for future), en la que participó la activista sueca Greta Thunberg y la ugandesa Vanessa Nakate.

Al grito de "¿Qué es lo que queremos? ¡Justicia climática!", o “El cambio climático es una guerra de los ricos contra los pobres”, miles de jóvenes activistas manifestaron su indignación ante lo que consideran pasividad de la clase política. Nakate, por su parte, recordó que este tipo de movilizaciones "meten presión a la gente que tiene el poder.

"No es un secreto que la COP6 es un fracaso" dijo Thunberg ante miles de jóvenes en la ciudad escocesa."Es una celebración de dos semanas del 'aquí no pasa nada' y bla bla bla", acusó. "Esto ya no es una conferencia del clima. Es un festival de lavado de imagen", añadió. El sábado se prevé otra gran jornada de movilización mundial, en Glasgow, donde desde el domingo pasado delegados de cerca de 200 países están reunidos para negociar la transición energética y la reducción de gases de efecto invernadero.