Lanús y Estudiantes de La Plata igualaron 1-1 en un aceptable encuentro disputado este viernes en La Fortaleza, en el marco de la vigésima jornada de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

En la primera etapa, Leandro Díaz inauguró el marcador para el Pincha, e Ignacio Malcorra niveló a través de un penal para el equipo de Luis Zubeldía, que con este resultado acumula cinco encuentros sin perder, pero perdió la chance de quedar escolta de River Plate (43 puntos) y continúa en el tercer puesto con 35 unidades, a sólo una de Talleres de Córdoba.

Por su parte, el Pincha suma ahora ocho partidos sin victorias y quedó séptimo con 29 puntos. Ambos siguen en zona de clasificación para la Copa Sudamericana, pero el empate no les alcanzó para el objetivo que comparten: meterse en puestos de Copa Libertadores.

No había pasado demasiado cuando la visita se puso arriba en el resultado: Godoy envió un lateral al área, Burdisso despejó corto y Díaz, con un derechazo de primera, batió a Morales para poner a su equipo en ventaja. Fue el segundo gol consecutivo del delantero, luego de marcar el celebrado 1-1 de la fecha pasada ante River.



Lanús tuvo después un dominio casi monopólico de la pelota, pero se repitió con los intentos por la izquierda y no generó riesgos en el arco de Andújar, como si extrañara a su eterno goleador Pepe Sand, ausente tras contagiarse de coronavirus.



Estudiantes logró imponer las condiciones del juego y parecía controlar el resultado, pero cuando terminaba la etapa Esquivel remató al arco, la pelota dio en la mano de Ayala dentro del área y el árbitro Loustau marcó, correctamente, el tiro penal.



Malcorra no falló porque puso el remate abajo a la derecha de Andújar, que fue hacia el otro lado, y marcó el empate antes del descanso tras un desarrollo parejo.

Aunque en el complemento se fue acentuando la actitud de cada uno (Lanús con la pelota, Estudiantes a la espera), fue el visitante el que mejor interpretó las debilidades del rival. Así generó dos buenas chances en el primer cuarto de hora: un tiro de Del Prete apenas desviado y un remate de Pellegrini que le salió al medio del arco y facilitó la reacción de Morales.



Siguió mejor el conjunto de Ricardo Zielinski y estuvo cerca de desnivelar con un cabezazo de Díaz apenas desviado luego de un centro de Aguirregaray. Lanús finalmente respondió un minuto más tarde con una doble posibilidad: un tiro de "Paloma" Pérez que sacó Andújar y, del corner posterior, una entrada en soledad de López que definió increíblemente por encima del travesaño.

El local fue algo mejor en el último cuarto de hora, cuando el Pincha apostó definitivamente al contragolpe. Pero no fue de uno ni del otro: Andújar salvó su arco sobre la hora en un tiro libre de Malcorra y el empate terminó siendo un reparto merecido.

En la próxima fecha, Lanús visitará a Patronato en Paraná, mientras que Estudiantes de La Plata recibirá a Huracán.