A raíz de la pandemia y la cuarentena, los jóvenes se volcaron cada vez más a los videojuegos donde existe la posibilidad de generar ganancias jugando. Cesar Vidal, referente y consultor en Gaming y NFT Gaming, explica que "hay diferentes Juegos NFT que están monetizando y que se han vuelto sólidos en la actualidad. Axie Infinity es uno, es el más importante y representativo. En la mayoría de Juegos NFT uno debe entrar con una inversión mínima".

¿Qué son los juegos NFT? "NFT quiere decir "Non Fungible Token" o en castellano "Token no Fungible" es decir que se trata de un activo digital que es único, no se puede modificar. Si se pone el ejemplo de alguna obra de arte, es única realmente, y si se copia, es una copia pero no es la original. Con los NFT pasa lo mismo, son únicos. Aunque pueden copiarse, quien posee el NFT posee el original, funcionando como una suerte de certificado de autenticidad y contando con los derechos que su adquisición lleve aparejados", explica Vidal.

"Al jugar un videojuego -continua-, el jugador adquiere NFTs con los que va jugando y generando criptomonedas. Esas criptomonedas tienen valor en el mercado cripto y se pueden cambiar (después de un pequeño y fácil proceso) por dólares o pesos. Es importante aclarar -continuó- dos puntos importantes. Lo primero es que esto no tiene nada que ver con el azar, es gaming. Lo segundo es que el NFT Gaming compone un mercado económico por lo tanto tiene sus subas y bajas y uno debe investigarlo para saber dónde se está metiendo, sobre todo a la hora de invertir su dinero", advierte Vidal.

Actualmente en Argentina hay muchas personas jugando y monetizando. "Una persona con una cuenta de Axie Infinity puede más o menos obtener unos 400 dólares por mes, dependiendo del valor de la moneda (SLP) en ese momento", enfatiza el referente en Gaming.

Adrián tiene 25 años, vive en Retiro y juega al Axie Infinity, cuenta que "me metí a jugar Axie Infinity con mi hermana durante la cuarentena. Ella ya estaba invirtiendo en criptomonedas hace meses, y como tenía un dinero extra pusimos la inversión inicial para dos cuentas y nos pusimos a jugar". "Lo estuve jugando -continua- como forma de tener ahorro en dólares pero más importante que eso es estar con uso activo de mis ahorros para no perder de vista que dispongo de esa plata y la puedo usar para ganar un poco más".



Manuel tiene 31 años, vive en Vicente Lopez y como tantos otros jóvenes juega al Axie Infinity desde el comienzo de la cuarentena. "La inversión inicial es comprar mínimo tres `bichos`, que es lo que te permite jugar. El juego es de cartas y de estrategia, cada `bichito` tiene habilidades que son combinables, con fuerzas y debilidades. Hay dos modos: de aventura y de batalla, donde jugas con otros jugadores del mundo". "Para mi -continua- esto es una forma de ahorro, no lo uso para sostener mi economía. En mi caso, juegué toda la vida a diferentes juegos pero creo que esto no tiene nada que ver, hay mucha gente que nunca jugó a videojuegos y hoy usan los juegos NFT para poner en movimiento el ahorro".

Con respecto al mercado global de videojuegos, Cesar Vidal cuenta que los juegos NFT mueven unos 192 mil millones de dólares y que Latinoamérica representa el 5 por ciento del mercado global. "Argentina es el tercer mercado más grande de Latinoamérica después de Brasil y México. Todavía no hay números exactos sobre la recaudación de esta actividad en Argentina ya que es muy reciente", aseguró.