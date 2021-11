Los Nuggets estaban consiguiendo el mejor triunfo de la joven temporada, Nikola Jokic era la gran figura con su primer triple doble de la misma y todo era fiesta en Denver -no así en Argentina, ya que Facundo Campazzo no había pisado la cancha todavía- pero en los minutos finales, la alegría dejó su lugar al drama. Es que el serbio se volvió "loco", cometió una violenta infracción por la espalda, se fue expulsado, opacó la victoria y ahora espera la sanción de la NBA.

La historia ya estaba definida a falta de tres minutos, aunque los titulares de Denver y Miami seguían en cancha con el marcador 111-94 para los primeros. Uno de los grandes duelos de la noche se reeditó en una jugada de poste bajo, con Jokic imprimiéndole una terrible defensa al pivot rival Bam Adebayo. Tapón del serbio y salida en contraataque. A Markieff Morris no le gustó nada la excesiva marca del MVP de la última temporada con el partido resuelto y lo fue a cortar con una dura falta. Claro que menos le gustó la cosa al propio Jokic.

Con Morris dado vuelta y completamente desprotegido, el serbio de 2,11 metros le tiró sus 128 kilos encima con un tremendo topetazo por la espalda, que dejó al alero del Miami en el piso por varios minutos. Incluso debió ingresar una camilla, aunque más tarde Morris se fue caminando, ayudado por algunos asistentes.

"Oh no, ¡no!", se lamentó de manera incrédula y genuina el relator de la transmisión oficial de los Nuggets ante el momento de locura de la figura del equipo, quien podría ausentarse de los próximos partidos por sanción de la NBA, justo cuando Denver acaba de perder al anotador Michael Porter Jr. por lesión mientras el estelar base Jamal Murray todavía se recupera de una operación en la rodilla.

La cosa no quedó ahí ya que tras el golpe trapero del serbio, la figura del Heat, Jimmy Butler, afamado por su carácter de pocas pulgas lo "invitó" a encontrarse en los pasillos para "arreglar" las cosas mano a mano. El escolta fue sancionado con una falta técnica por su verborragia.

"Fue una jugada estúpida. Me siento mal, no debería reaccionar así... Pero es en el medio del partido, me pegaron. Pensé que iba a ser una falta más pero no. Pienso que fue una jugada sucia y yo necesitaba protegerme de alguna manera", explicó Jokic tras el encuentro. "Me siento mal, de verdad. Después no sé quién me mostró el clip y su cabeza se fue para atrás. Fue una reacción, una mala reacción", agregó.

En cuanto a lo estrictamente basquetbolístico, la cita se presentaba como la más difícil para Denver en lo que va de temporada, ante un equipo que viene siendo de lo mejor del arranque de la NBA. Con el triunfo 113-96, los Nuggets quedaron con marca de 6 triunfos y 4 derrotas mientras que Miami se fue a 7 y 3.

El serbio Jokic se lució antes del escándalo con 25 puntos, 15 rebotes y 10 asistencias, bien ladeado por el escolta Will Barton con 25, 5 y 6. Por Miami, Butler sumó 31, 5 y 8.

La sorpresa durante el juego fue la salida de la rotación de Campazzo, quien venía de cumplir una buena tarea en el triunfo ante Houston con 8 puntos, 2 asistencias y un robo. El cordobés ingresó en el minuto final del partido y no registró estadísticas. Es la menor marca de minutos del base desde que llegó a la NBA, donde ya suma 85 partidos.

Lo cierto es que Campazzo viene teniendo un flojo arranque de temporada, al igual que todos los suplentes de Denver, quienes suman para la peor cuarta marca de anotación en la liga. Para colmo, Facu suma también el cuarto peor +/- acumulado individual de la NBA, con -91 puntos para Denver cuando él está en cancha.

Ante Miami, la rotación de Michael Malone se redujo a nueve jugadores, con la irrupción entre los suplentes del novato "Bones" Hyland y el escolta Austin Rivers, quien también había visto disminuir sus minutos en los últimos juegos. El entrenador de Denver está probando variantes y esta vez le tocó pagar los platos rotos al argentino.