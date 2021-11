Tras reconocer en los últimos días que el préstamo millonario que le otorgó el Fondo Monetario Internacional (FMI) a su gobierno terminó financiando la fuga de capitales, el expresidente Mauricio Macri ahora se animó a asegurar que el actual Gobierno está “endeudando al país a una velocidad nunca vista en la historia argentina”.

“Se están endeudando a cifras astronómicas y te mienten diciendo 'no, nosotros nos endeudamos menos porque la deuda en peso no cuenta', pero a vos si alguien te presta pesos o te presta dólares es lo mismo, debés plata. ¿Cómo no va contar la deuda en pesos?”, señaló en diálogo con LU6 Radio Atlántica y Canal 2 de Mar del Plata.



En la misma línea, reivindicó al FMI y consideró que "el problema no es el Fondo, el problema es que tenemos un gobierno sin rumbo ni plan". Sus dichos se dan días depsués de confesar que la plata del organismo internacional se utilizó durante su gestión para "pagar a los bancos comerciales".

"Juntos por el Cambio vuelve al gobierno en 2023"

En otro tramo de la entrevista, Macri afirmó que el rumbo de su gobierno "era el correcto" y sostuvo que "más allá de los errores cometidos en ese rumbo, había futuro". También dijo que si Juntos por el Cambio vuelve al gobierno en 2023 "la prioridad será generar trabajo para los argentinos",

En ese sentido, aseguró que desde su espacio impulsarán "todas las reformas" para "tener reglas laborales modernas que sean necesarias desde el día uno generar empleo".

"Hoy en Juntos por el Cambio hay mucha claridad acerca de lo que hay que hacer, hay una experiencia adquirida.", sostuvo Macri, al tiempo que agregó: "tendríamos que haber tenido un foco mucho mayor y más agresivo para reducir el déficit, que es el padre de todos los problemas, porque te trae deuda, inflación, que no tengas moneda, que no tengas crédito para comprar una casa a 30 años, algo con lo que la Argentina convive hace mas de 70 años y el resto del mundo ya lo resolvió".

En otra parte, el expresidente, bajo cuyo mandato el Ministerio de Salud bajó al rango a Secretaría, se animó a opinar sobre el manejo de la pandemia: "Nos han encerrado durante meses, nos sacaron a nuestros hijos de los colegios y no han comprado las vacunas que tenían que comprar en tiempo y forma".

Además, indicó que "hay cada día más impuestos para tratarnos a nosotros como si fuésemos esclavos de un gobierno para gastar la plata en lo que a ellos se les ocurra, sin rendir cuentas” y resaltó que "la forma de poder frenarlo es yendo a votar y transformar ese enojo en una acción que nos permita tener más diputados y senadores para hacer, por lo menos, control de daño”.

“El 15 de noviembre termina la era de la irracionalidad, colapsa el absurdo, la mentira y comienza una etapa de sana convivencia entre los argentinos, aunque todavía, por supuesto, van a faltar recorrer dos años muy difíciles en los que tendremos que hacer control de daño con un gobierno que no tiene rumbo”, concluyó.

"No mandé a espiar a nadie"

Por último, Macri volvió a negar su responsabilidad en la causa que investiga el presunto espionaje a familiares de víctimas del submarino ARA San Juan tras aseverar que “nadie puede creer que hubo espionaje, no tiene sentido”.

“Yo no espié, jamás usé recursos de los argentinos para actividades ilegales. Jamás en mis manos tuve un informe acerca de los familiares. Son cosas de rutina que la Casa Militar, la custodia del Presidente y los servicios de inteligencia le explicarán a un juez imparcial, no este (Martín Bava), que ha sido parcial, prejuzgó y es incompetente en todos los sentidos de la palabra”, se defendió.

Asimismo, volvió a apuntar contra la figura del juez Martín Bava: “El jamás podría haber juzgado esto porque sabemos que esta tragedia no pasó en Dolores y yo nunca trabajé en Dolores. Todo es muy tirado de los pelos, como las cosas que hace siempre el kirchnerismo”.

A pesar de haber protagonizado reuniones con los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky y de haber orquestado una mesa judicial, Macri denunció persecución: “Siempre han sido de agredir, esto me ha pasado desde que era jefe de gobierno y presentarme causas, pero estos dos últimos años, desde que volvieron al poder, ha sido una obsesión de calumniar, mentir, denunciarme por cosas cada vez más estrambóticas y difícil de entender porque ellos creen que les puede servir de algo”.