El 11 de noviembre de 1951, las mujeres argentinas votaron por primera vez. A 70 años de aquella fecha inaugural, una acción coordinada y federal del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación ocupará plazas en las capitales de todas las provincias, y también en la ciudad de Buenos Aires, junto a miles de mujeres en la acción Un voto por la paridad. "Esta acción federal tiene una mirada de recuperación de la historia colectiva de conquista de ese derecho y también una pata de cómo esa acción colectiva nos habla y nos interpela a futuro", expresó Pilar Escalante, subsecretaria de Políticas de Igualdad de la Nación, que estará presente en el acto que hoy, a las 17, se realizará en la ciudad de Santa Fe. La actividad será en la explanada de El Molino: Fábrica Cultural de la ciudad de Santa Fe (Pedro Vittori entre boulevard Gálvez y Castellanos) en el "Domo Micaela", que el Ministerio de Igualdad y Género de la provincia levantó en honor a Micaela García.

A través de una experiencia lúdica y creativa, se proyectarán materiales audiovisuales y se abrirán rondas de intercambio para aportar al debate actual sobre el fortalecimiento de la democracia, la paridad y el derecho de todas, todes y todos a participar en igualdad en el ámbito público y de representación política. Para Escalante, activista feminista rosarina que forma parte del Ministerio nacional, es importante "pensar la participación política como herramienta de fortalecimiento de la democracia, y así pensar cómo seguir construyendo democracia donde los gobiernos y los gobernantes se parezcan cada vez más a su pueblo, y de ahí el avance de la participación política de mujeres, lesbianas y trans sigue siendo una herramienta central en la ampliación de derechos y de la agenda".

Para el Ministerio de Mujeres de la Nación, la acción federal tiene el objetivo de visibilizar las luchas que llevan adelante las mujeres organizadas desde hace más de 100 años para conquistar sus derechos políticos y ejercerlos en condiciones de igualdad y libres de violencias por motivos de género. "Estamos pensando en nuestro derecho a votar y ser elegida, pero se trata de la participación política integral en cada espacio de la sociedad", plantea Escalante.

Ante el avance de los discursos antifeministas, que plantean la "hegemonía" de los feminismos, Escalante es bien clara. "Seguimos viviendo en un sistema patriarcal, donde lo hegemónico sigue siendo la desigualdad, donde las mujeres somos las mayoría entre los más pobres de nuestro país, somos las mayorías de precarizadas, ocupamos los puestos laborales peor pagos o en condiciones de precarización, no registradas, somos en quienes se recargan las tareas de cuidado que han sostenido al cotidianidad y el mundo, aún con leyes de paridad somos minoritarias en los espacios de decisión política, somos una tremenda minoría en los espacios de decisión empresarial, realmente no veo una ruptura en la hegemonía patriarcal, lo que sí creo y festejo, celebro libremente es que no solo en la Argentina, los feminismos populares hemos avanzado en creación de agenda, en la coordinación en la calle, en la construcción de institucionalidades como este Ministerio, que van trabajando en cimentar una nueva construcción igualitaria", plantea, y asegura: "Si los feminismos fueran hegemónicos, no nos encontraríamos con tantas desigualdades".