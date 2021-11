Se cumplen tres años del crimen de Agustina Nieto, este 10 de noviembre. Sus familiares y amigxs convocan a concentrarse este miércoles en el mástil de la Plaza 9 de Julio a las 18:00. Señalaron que el femicidio "se mantiene aún hoy impune". Hay un solo imputado en la causa, Joaquín Viñabal, quien está requerido a juicio. La hermana de la víctima señaló que lxs fiscales llegaron a este hombre por la investigación que desarrolló la familia, y consideran se ha hecho muy poco para dar con los responsables del asesinato. Sostiene que no se ha querido tomar la hipótesis de los familiares, respecto a que a la joven la mataron por un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico. Además les negaron a lxs hermanxs la constitución como querellantes y no pudieron hacerlo en representación del hijo de la víctima porque aún no les dan la tutela ni tuvo acceso a la ley Brisa.

"La investigación a cargo de la fiscal Mónica Poma, perteneciente a UFEM, la Unidad de la Fiscalía Especializada en Femicidios, no ha sido desarrollada como corresponde o, directamente, no ha sido tal, ya que al día de la fecha no hemos obtenido respuestas en relación a avances de peso en la tarea investigativa que conduzcan a la captura de los responsables materiales e intelectuales del crimen de Agustina Fernanda Nieto. Es por eso mismo que solicitamos la solidaridad de toda la población para que este caso no permanezca sumergido en la impunidad", sostienen los familiares en un comunidado.



"A nuestra Agustina la asesinaron en un marco de ajuste de cuentas que, según la información que hasta el momento hemos recabado, tiene como protagonistas a narcopolicías, transas y lúmpenes de la barriada", asegura la familia. Señalan que "estás redes funcionan con la complicidad del propio Estado" por ello apelan a la colaboración "de cualquier persona que sepa algo" para "inclinar la balanza a favor de la victoria de justicia".



Débora Daniela Nieto, hermana de la víctima dijo a Salta/12 que primero no podían constituirse en querellantes porque les manifestaron que como hermanos no lo permitía el Código Procesal Penal ya que podían hacerlo padres o madres, hijxs o cónyuges. Dijo que para hacerlo en nombre del hijo de Agustina, requerían su tutela, pero una hermana la ha tramitado y hace tres años no se la dan. Cuando se reformó el código procesal penal salteño, intentaron la presentación de querella con dos abogados, pero el juez se la negó porque estaba fuera de término, debido a que Viñabal ya estaba con elevación a juicio. "Nos respondieron que no la podían aceptar porque estaba atemporal", dijo Nieto.

El hijo de Agustina tiene 4 años, solo accedió a la asignación universal por hijo y a un subsidio que le da el Estado Provincial para algunos gastos cada dos meses y por el que la familia debe presentar los tickets de lo que compran. El niño sigue sin acceso a la ley Brisa. "Hasta ahora no pudimos hacer nada con el tema de la custodia, a mi hermana le dieron el número de teléfono en la ciudad judicial para que llame pero no la atendieron, en la pandemia le volvieron a dar el mismo teléfono, siguen sin atenderla", señaló.

Respecto a la causa penal, la hermana dijo que habló con la auxiliar fiscal, "me dijo que ya se requirió a juico, que no hay fecha pero cree que a partir de marzo podría ser", contó. Ese juicio sería contra Viñabal, el fiscal Ramiro Ramos Ossorio lo requirió a juicio acusado de "homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas". El requerimiento a juicio se hizo en forma parcial, porque la investigación apuntó a que VIñabal, en compañía de otra u otras personas con quienes se encontraba reunido, y "aprovechando el resguardo que le permitían las condiciones del lugar, habría suprimido la vida de la víctima, oprimiéndole el cuello y sofocándola hasta provocar su deceso". Viñabal fue señalado por los testimonios como la última persona que estuvo junto a la víctima y se detectaron contradicciones en su declaración respecto a los elementos probatorios recolectados. A este hombre le habían otorgado la prisión domiciliaria pero luego se la revocaron, cuando se comprobó el incumpliento que venía señalando la familia de la víctima, ya que el acusado salía del domicilio. Nieto dijo que no saben como Viñabal paga un abogado particular, porque es una persona de escasos recursos, lo representa Roberto Adrian Reyes.

Hubo otro detenido por la causa este año,se trata del dueño del aguantadero donde encontraron el cuerpo de la víctima. "El Juzgado de Garantías pidió esta semana una junta médica psiquiátrica por Chavarria, le hicieron las pericias para ver si puede ser imputado o no. Todavia no están los resultados", sostuvo Nieto.

"Según las declaraciones de testigos, Chavarria estuvo con Agustina y con Viñabal esa noche", indicó Nieto. "En una primera instancia dijo que no estuvo ahí", explicó respecto al aguantadero en que fue asesinada la joven. "Luego cuando se llamó a declarar a otra testigo, ella dijo que que él si estuvo. Que estuvieron los cuatro. Él dijo que fue al otro día a darle de comer a los perros, pero no viven perros en ese lugar, puede haber pero de la calle", señaló. "No sabemos en qué condición está, había sido detenido", contó.

Nieto especificó que ese aguantadero, es un terreno en el que quedan paredes y algunas aberturas. Dijo que fue una vecina la que halló el cuerpo de Agustina, mientras estaba desaparecida, y que ella llamó a la policía. Según explicó Nieto, la vecina contó que le habían robado y fue hasta ese lugar para ver si encontraba sus cosas puesto que se sabía que allí solían dejarlas los ladrones.

"Mi hermano pasó por ese lugar y vio que estaba todo cercado. Él pregunto a uno de los policías que conocía que había pasado alrededor de las 17,30 le dijeron que habían encontrado a una chica muerta", contó Nieto. Especificó que "no le informaron" que era la hermana y que recién "como a las 1 de la madrugada" del 11 de noviembre les avisaron.



"Hay una chica que es la hija de un hombre que vende droga, había puesto, burlándose, nombrando 'Agus' 'eso te pasó por haberte metido conmigo, para que veas que yo no ando con giladas'. Jactándose que la había mandado a matar porque se había metido con ella. Le dimos la información a los sumariantes que trabajaban para el fiscal Pablo Paz (quien intervenía en un primer momento)", dijo Nieto. Aunque desde la fiscalía le manifestaron que habían descartado seguir investigando a esta chica, la familia no sabe si le tomaron declaración o no. "Estuvimos investigando, me dijeron que el padre vende droga y esta protegido por los policías de Santa Cecilia, de comisaría décima". "No está muy alejado de lo que venimos diciendo hace rato", manifestó.

Nieto indicó que hay testigos, de los que no dieron nombre porque no quieren ser llamados a declarar, debido a que son jóvenes con adicción a las drogas, que tienen causas judiciales y temen quedar privados de la libertad, quienes señalaron que su hermana estuvo en otra aguantadero antes, que había repartido drogas, y que tenía dinero, y que estaba al parecer siendo perseguida. Entre las versiones aportadas a la familia, está el relato de que la víctima, quien también tenía adicción a las drogas, habría sustraído estupefacientes junto a otras chicas, una de las versiones señala que sería de un policía y que luego la asesinaron por un "ajuste de cuentas".

Nieto señaló que tiene pocas esperanzas, "confianza ya no" en las investigaciones fiscales. Esperamos que demuestre (el procurador Pedro García Castiella) con hechos (la voluntad de avance en las causas), que resuelva los casos, que no los cierre por concluir. También que las condenas sean condenas y no una burla para las familias y toda la sociedad", manifestó.