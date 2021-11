Juntos por el Cambio+ comenzó a contar los votos de cara a las elecciones nacionales de medio término del próximo domingo, ya que uno de sus aliados directos, el radicalismo, se declaró en rebeldía luego de que circularan fotos y frases de apoyo del ex gobernador y actual senador Juan Carlos Romero y el ex diputado Alfredo Olmedo hacia el primer candidato de ese espacio, Carlos Zapata.

“¿Qué tenemos que ver nosotros con esto?”, dijo a Salta/12 el presidente del Comité capitalino de la UCR, Rubén “Chato” Correa. Y añadió que “son la representación misma del pasado”. Con respecto al PRO, subrayó que son un partido intervenido “con una candidata que no se sabe de dónde salió”, cuando hoy, según el referente radical, su partido centenario marcha hacia un proceso de fortalecimiento a partir de la candidatura de Gerardo Morales como presidente del Comité Nacional “y que pretendemos proyectarlo luego como candidato a presidente en el 2023”.

“Nosotros venimos manifestando nuestro desacuerdo desde hace muchos meses”, indicó. Para Correa, las diferencias políticas e ideológicas que hay con el olmedismo son grandes, “pero cuando vimos la foto de Romero y Olmedo recorriendo la provincia y manteniendo reuniones como si fueran los jefes de esta coalición no pudimos tolerar más ese oportunismo”.

Por eso convocaron a una reunión del Comité que conduce, “para declarar nuestra oposición a esta obscena exposición pública de Romero y Olmedo capitalizando lo que fue la propuesta, hoy desvirtuada, de Juntos por el Cambio”.

Luego recordó el papel que jugó el ex gobernador durante los años 90, “de ajuste estructural del Estado, privatización de los activos públicos”, y no se olvidó de los 5.000 trabajadores de la provincia expulsados “por excedentes”, y de los cuales, dijo, “muchos nunca más pudieron volver a trabajar y murieron en la más absoluta depresión y pobreza”.

También fustigó al ex legislador Alfredo Olmedo por su pensamiento y sus proyectos “ de pena de muerte o servicio militar obligatorio”. Y resaltó que los mismos siguen apareciendo en la plataforma electoral de Zapata.

Correa reconoció que debido a como se conformaron las listas en las Primarias, “no tenemos a quién votar” y que hay por lo menos uno 50.000 electores radicales del núcleo duro “que están evaluando a dónde ir”. El cálculo lo saca sumando los 30.000 votos que obtuvo Héctor Chibán como precandidato en las PASO, y unos 25.000 más que asegura son de la UCR y votaron a la representanta del PRO, Inés Liendo, cuando iba acompañada en segundo término por uno de los suyos, Mateo Saravia.

En las últimas elecciones provinciales, la lista 3 de la UCR, que fue por fuera de JxC+, obtuvo más de 18.000 votos en la ciudad de Salta, con lo que consiguió dos concejales y una convencional constituyente.

El presidente del Comité Capital aceptó que en 2019 Romero llegó a la senaduría en la misma boleta que el presidente del partido en Salta, Miguel Nanni, “porque en ese momento teníamos que garantizar retener la banca de diputado del radicalismo”. Aunque aclaró que está seguro que Nanni también comparte su idea de revisar esa coalición “que se agotó y que es necesario pensar una nueva”.

Correa no se animó a anticipar hacia dónde irán los votos de los afiliados radicales y de muchos de sus seguidores, “tratar de decirles a quién tienen que votar en este momento o señalarles un posible camino sería faltarles el respeto a la libertad que los radicales tienen y creo que lo están decidiendo”, dijo y anticipó que será materia de estudio ver a quien votan.

Un partido municipal

La semana pasada, Patricia Bullrich visitó Salta para acompañar y apoyar a los candidatos de JxC+ en la provincia. En ese momento le preguntaron sobre la posición del Comité Capital del radicalismo. Y la líder del PRO en principio no supo contestar ya que confundió la capital salteña con Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Pero más adelante manifestó que Juan Carlos Romero es un representante de ese espacio y “un hombre que defendió la república”. “Le faltó decir que perdió con Menem las elecciones del 2003”, acotó entre risas Rubén Correa, trayendo a colación el recorrido del ex gobernador. Y agregó que quienes integran el PRO “no terminan de darse cuenta que pertenecen a un partido municipal sin estructura nacional, y miran al país desde la visión de la General Paz con una mirada de civilización y barbarie”. “Eso los va a llevar a equivocarse mal nuevamente”, sentenció.

El juego del Calamar

Pero no terminó allí el disgusto de Correa contra quienes el domingo buscarán quedarse con una o dos de las tres bancas a diputado nacional en juego por JxC+. Y desde sus cuentas en redes sociales manifestó su indignación contra el video que lanzó la concejal de Rosario de Lerma, Griselda Galleguillos.

La polémica edil de Ahora Patria publicó un agresivo spot en apoyo a Carlos Zapata que ya recorrió el país, en donde aparece vestida de la muñeca de la serie que se emite en Netflix el Juego del Calamar y luciendo la típica gorra amarilla que los representa.

Mientras su hermano, Carlos Galleguillos, también concejal de Rosario de Lerma y denunciado por delitos sexuales y amenazas en perjuicio de una adolescente con quien tuvo un hijo del que no se hace cargo, se disfrazó de uno de los guardias de seguridad de la misma serie y aparece detrás con un arma en mano.

En el video, Galleguillos canta pidiendo “eliminar” a sus oponentes: "Si no querés tener la heladera vacía, eliminalos. Si no te querés ir del país por falta de laburo, eliminalos. Si no querés que te sigan robando, eliminalos".