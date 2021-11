Un grupo de personas, con un alto nivel de violencia, quemaron los ingresos a la residencia del gobernador. Además, golpearon a periodistas con piedras y botellas hasta desplazarlos del lugar. Son simpatizantes de la Intendenta riojana Inés Brizuela Y Doria.



Cabe recordar que este conflicto nace con el pase a planta permanente de más de mil ochocientos trabajadores de los Programas de Emergencia Municipal y que, por falta de presupuesto, aún no cobraron sus sueldos. En ese marco, el gobierno de Quintela reiteró que la provincia transfirió en los recursos que, por ley de coparticipación, le corresponden a la comuna de capital, y que el municipio es el encargado de usar esos recursos para pagarle los salarios a sus trabajadores.



Ante el conflicto desatado por esa decisión ilegal de la intendenta Brizuela Y Doria, quien nombró a más de mil personas precarizadas en pleno proceso electoral sin tener el sustento económico que debe ser avalado por la provincia, militantes afines a su partido atacaron la residencia del gobernador a días de las elecciones generales.

En la noche del lunes, y luego de realizar un acampe de varios días en la puerta de la residencia del gobernador, manifestantes, muchos de ellos identificados con el sector de la intendenta, intentaron entrar por la fuerza y con hechos de máxima violencia al inmueble que el gobierno dispone para actividades protocolares y de gestión.

En el intento provocaron heridas a varios integrantes de la fuerza de seguridad, que sólo se limitaron a custodiar el lugar y a impedir el ingreso. Además, agredieron a los periodistas que querían relatar los hechos con imágenes, uno de ellos es Darío Vega, del sitio “Noticias La Rioja”, que terminó fuertemente agredido.

"No solo me golpearon, sino también me robaron los elementos de trabajo”, comentó Vega. “La saqué barata porque tiraron piedras, botellazos, recibí golpes de puño, patadas, de todo un poco”, agregó.



Fuentes cercanas al gobernador dejaron trascender que “todo esto responde a un intento electoral de tratar de polarizar la elección por parte de Brizuela Y Doria, ya que en las PASO el frente de todos ganó con gran diferencia en toda la provincia, e incluso en la capital provincial que ella gobierna".