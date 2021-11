El dirigente histórico de la izquierda Jorge Altamira opinó sobre la actualidad económica del país y el futuro de cara a las elecciones legislativas: "Esta crisis va a ser demoledora para el peronismo y Cambiemos no es una opción", dijo. Por otro lado, señaló que "Juntos por el Cambio no se puede postular como alternativa porque lo que propone ahora es lo que hizo en 2016: no tiene otra receta política".

En cuanto a la economía, Altamira dijo en IP que "la principal crisis de este país es el 50% de pobreza". Además, afirmó que "eso no está previsto en ningún plan económico" y que el ministro de Economía"[Martín] Guzmán armó un presupuesto de ajuste en el que las jubilaciones quedaron en un valor muy bajo".

Por último, el dirigente indicó que "la izquierda está evolucionando hacia una concepción completamente parlamentarista de la política". También dijo que "es necesario que la clase obrera se autoconvoque en un Congreso" y que "el problema de Argentina es su ausencia como actor político".



