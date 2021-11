En los controles realizados en Salta del nuevo programa de Precios Cuidados que la Secretaría de Comercio Interior de la Nación estableció a través de resolución para incorporar más de 1400 productos con precios congelados hasta el 7 de enero del 2022, si bien los inspectores no encontraron variaciones en precios, sí detectaron muchos faltantes de productos, que estarían alrededor del 25 por ciento de la oferta.

Esto es una señal de alerta por las amenazas que profirieron a la hora de las negociaciones los representantes de los grandes pulpos productores de la mayoría de los alimentos procesados en el país y nucleados en la COPAL (Coordinadora de Productos Alimenticios).

En las inspecciones que estuvo realizando esta semana el equipo de Defensa al Consumidor de la Provincia en las cadenas de supermercados Jumbo, Carrefour, Vea, Día y Chango Más se pedía que cumplan con los requerimientos establecidos por la resolución nacional, de tener disponible al público el listado de productos con precios congelados que se comercializan y su disponibilidad, ya que “no todos los mayoristas y supermercados trabajan con las marcas del listado”, que en Salta es de 1.314 productos, contó la directora de inspecciones, María Antonieta Frías.

También controlaron que se cumplan con algunos límites de compras en ciertos productos para garantizar el stock de aquellos que son para consumo familiar y no para la reventa, como aceite, leche o azúcar.

El supermercado Jumbo del Portal Salta sí cumplía con los precios fijados en el acuerdo y en la cartelería indicatoria, pero detectaron 12 productos del listado que no estaban en stock.

La sucursal Carrefour de la calle 20 de Febrero tenía dos productos con sobreprecio, cinco sin precio, parte del listado sin stock y sin cartelería indicatoria del programa "precios cuidados".

El Vea de la calle Mitre cumplía con la cartelería identificatoria y con los precios establecidos, pero faltaban algunos productos que forman parte del listado nacional y que debería tener ese establecimiento. En tanto, en la sucursal de la Ciudad Judicial, sí se cumplían con todos los requisitos. Así como el supermercado Día del barrio Ciudad del Milagro.

En la zona sur se controló el Vea de Barrio Bancario; en el centro el Día de la calle Vicente López; en la zona norte, el Chango Más, y el Carrefour del Alto Noa Shopping. En todos se encontraban las listas de productos congelados y se respetaban los precios, pero se detectaron faltas de varios productos esenciales.

Antonieta Frías contó que las inspecciones se están haciendo en aquellos lugares donde la Secretaría de Comercio Interior indicó, según los acuerdos y los detalles de la resolución, que en esta primera instancia se limita a supermercados, y en un segundo momento se ampliará a mayoristas y almacenes.

La funcionaria destacó que hasta el momento no hubo ninguna denuncia formal de consumidores en la Secretaría, pero sí han recibido más de una queja en sus redes sociales, relacionadas en su mayoría al desabastecimiento de productos, que en muchos casos, señalaban los encargados de los locales, tenían que ver con la escasa distribución por parte de los proveedores y la alta demanda.

“De una lista de 200 productos en algunos establecimientos, están faltando entre 40 y 50”, detalló Frías, quien aclaró que en esos casos se labraron actas y evaluarán las sanciones pertinentes en el marco de la Ley de Defensa al Consumidor y la de Ley de Abastecimiento. Luego detalló que todo lo actuado se registra y se envía al Ministerio del Interior nacional junto a un informe con fotografías, debido a que allí estudiarán a toda la cadena de producción, distribución y comercialización.

La presidenta de la Cámara Pyme de Salta, Solana López Fléming, dijo a este medio que hasta el momento no había recibido quejas por parte de los empresarios y comerciantes del sector sobre algún faltante de stock o de envíos de mercadería por parte de los productores.

Nación implementó una App a través de la cual los consumidores podrán controlar los precios personalmente, remitiendo así las geo localizaciones de las infracciones. Se puede acceder a la misma desde aquí.

También se pueden realizar denuncias al 0800-666-1518, en la plataforma virtual. Dirigiéndose a las oficinas de calle España 1350, o enviar sus consultas al mail: [email protected]

Agresiones a municipales

En tanto, un operativo de control municipal en el marco del plan para erradicar la venta ambulante del microcentro de la ciudad y el Parque San Martín terminó con dos inspectores municipales con lesiones físicas y la subsecretaria de Defensa del Consumidor, Emilia Calmejane, denunció que le quisieron robar algunas de sus pertenencias.

Calmejane contó a este medio que su área fue una de las designadas para realizar estos controles y garantizar mantener despejada el área céntrica desde que se sumarió a casi todo el equipo de inspectores de Espacios Públicos. Y que avisados de que un grupo de manteros se había apostado a vender anteojos en la avenida San Martín, se acercaron para realizarles una infracción y el decomiso de la mercadería, pero en el momento mismo de llegar fueron abordados por dos personas que comenzaron a golpear a los inspectores que la acompañaban así como a los vehículos oficiales.

“Apenas frenamos, no llegamos ni a hablarle que comenzó a tirar piñas e insultar”, explicó la funcionaria, quien añadió que en medio de esa situación se sumaron otros manteros, “alrededor de unos 15 o 20”, que no los dejaron salir por unos 20 minutos. “Un vehículo particular nos bloqueó el camino”, acotó.

En ese momento, relató Calmejane, “un hombre de nacionalidad senegalesa ingresó a la fuerza al vehículo y me sacó el celular y la mochila”. Pero pudo recuperar varias de sus pertenencias, entre ellas el celular, minutos después a través de uno de los inspectores.

La subsecretaria municipal manifestó sorpresa por la falta de efectivos policiales en la zona y la lenta de reacción del 911, al que llamó inmediatamente de sucedidos los hechos. “Supuestamente la policía ya estaba asignada en los respectivos lugares de control, pero cuando llegamos no había nadie”, expresó. E insistio en que no aparecieron en ningún momento, “recién cuando nos retirábamos se acercó una patrulla”.

Tras los incidentes, el equipo completo realizó la denuncia en la Comisaría Segunda, y allí dejaron asentado que fueron nueve los inspectores agredidos, y que el vehículo oficial fue dañado. Un rato más tarde, la Policía detuvo a los dos hombres senegaleses que están comercializando en la zona y que fueron los primeros en reaccionar de manera violenta al ver llegar a la cuadrilla municipal. Tras la ampliación de las denuncias, se logró reconocer a otro de los agresores.

“Ni siquiera pudimos llegar a entablar un diálogo porque estaban totalmente fuera de sí”, prosiguió la funcionaria, que reconoció que la situación económica acuciante que vive ese sector de la población los obliga a salir a las calles, pero consideró que estuvieron un mes realizando las advertencias de “despeje”, advirtiendo que había otros lugares habilitados y que ya no se podría vender en las veredas del micro centro, “estamos tratando de buscar un equilibrio pero nos encontramos con estas situaciones de agresión”.

Con respecto a los controles a supermercados para garantizar los Precios Cuidados que la dependencia que maneja también debe realizar, Calmejane reconoció que debido a estas nuevas funciones de inspeccionar los espacios públicos, no tuvieron ni tiempo ni personal para cumplir esa tarea. Aunque sí aseguró que enviaron notificaciones a todos los supermercados para que sigan el procedimiento, “ya algunos nos han acreditado que han publicado las listas de los precios congelados”. Y dijo sentir alivio en que la Secretaría provincial está trabajando en consecuencia, pero agregó que hasta aquí no recibieron denuncias por sobreprecios o desabastecimiento.