"Messi hizo entrenamiento diferenciado en los primeros días. Ayer intensificó un poco más y, en principio, está a disposición". Con esas palabras, Lionel Scaloni confirmó que el astro de la Selección Argentina estará presente en el partido de las Eliminatorias el viernes ante Uruguay, aunque no despejó la incógnita si lo hará desde el arranque o será reservado para ingresar en la segunda parte.



"Messi está bien y, si sigue así, va a jugar", confirmó Scaloni, que dejó en claro que la predisposición del cuerpo técnico y del propio Messi es disputar el partido. "Convivir con Leo es fácil, siempre quiere jugar y yo siempre quiero que juegue. Su actitud es un orgullo. Esta tarde tomaremos la última decisión", explicó el entrenador, que por el contrario descartó a Leandro Paredes, que arrastra una lesión muscular desde el partido anterior ante Perú y durante el último mes no participó en ningún encuentro del Paris Saint Germain. "Paredes está descartado para este partido. Tenemos alternativas que pueden hacerlo igual de bien que él", explicó el DT. En ese sentido, Guido Rodríguez aparece como el principal candidato para reemplazar al ex volante de Boca.

De todas formas, Scaloni aclaró que si Messi no llega bien al encuentro, el equipo no tendrá grandes inconvenientes porque en el plantel cuenta con alternativas válidas para reemplazarlo: "Tenemos jugadores que pueden hacer la función de Leo y el que lo haga lo va a hacer bien". Con esas dudas y certezas, Scaloni adelantó que la formación será muy similar a las últimas, con una base que se viene consolidando desde la Copa América ganada en Brasil: "El resto del equipo será prácticamente el mismo del último encuentro, pero aún no lo puedo confirmar".

En consecuencia, la probable formación para el encuentro que se jugará el viernes en el estadio Campeón del Siglo de Montevideo será con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Rodríguez, Giovani Lo Celso, Ángel Di María; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

En cuanto al plano futbolístico, el técnico analizó el posible desarrollo del encuentro, con la convicción de que Argentina buscará dominar el encuentro para no sufrir con los temibles delanteros uruguayos, más allá de las numerosas ausencias que tendrá el conjunto dirigido por Oscar Washington Tabárez. "Nuestro equipo es protagonista con la pelota y, cuando no la tenemos, sufrimos. Veremos cuál es el juego que propone Uruguay, ellos tienen muchas bajas", indicó el técnico, que le restó importancia a un eventual juego brusco de los celestes, presionados por las últimas derrotas y la posición en la tabla de posiciones. "Hoy no existe más eso de 'ganar a lo guapo'. Se creó el VAR, cualquier infracción fuerte es roja. Uruguay tiene futbolistas para hacer un buen juego, con delanteros de primer nivel".

Scaloni aprovechó la rueda de prensa para aclarar que no hay mala predisposición con el PSG, después de que el director deportivo del club francés, el brasileño Leonardo, se quejara de que Messi había estado más tiempo con la Selección que en la entidad parisina. "Con Leonardo tenemos buena relación", remarcó el DT. "Walter Samuel (n.d.r. ayudante de campo de Scaloni) lo tuvo de entrenador y habló hace poco. La relación está bien. Es entendible lo de ellos, por lo que está pasando con las fechas FIFA en septiembre, octubre, noviembre, más la disputa de la Copa América. Es totalmente entendible. Estuvo mucho con la Selección", reconoció Scaloni, que igualmente dejó en claro que hará valer los derechos de la Albiceleste. "Tampoco se puede dudar de que estamos en regla para convocarlo y que si está disponible, juegue. Históricamente fue un problema para los clubes europeos. Es un tema que debe resolverse a nivel del calendario, no lo puede resolver una selección. No fueron declaraciones malas o buenas las de Leonardo. Dijo lo que estaba pasando", interpretó un diplomático Scaloni.

Con un partido menos jugado, Argentina suma 25 unidades y se encuentra en la segunda posición, muy cerca del umbral de puntos que marca la clasificación para el Mundial. Por el contrario, Uruguay figura en la quinta ubicación, en zona de repechaje, con 16 unidades, tras perder los últimos dos compromisos ante Argentina y ante Brasil.