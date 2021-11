Santiago Pintos de 24 años fue atacado por un grupo de rugbiers a la salida de un boliche. El terrible suceso ocurrió en la provincia de Tucumán.

El joven, quién se encontraba junto a su hermano menor al momento del violento hecho, recibió patadas y múltiples golpes en el cuerpo, cara y cabeza.

"Estábamos muy tranquilos con mi hermano, recién llegábamos y a tres metros se divisaba un grupo de personas grandes. No los miramos ni nada hasta que uno de ellos se acercó y me empezó a amenazar con que le había pegado al hermano. Salieron a agredirme y casi me matan ... La mandíbula la tengo lesionada por dentro, no puedo comer. Tengo dolor de cabeza", expresó Santiago a un medio local.

Deslizá para arriba y mirá el informe completo.