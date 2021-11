El acertijo

Ana y Carlos están merendando pasteles. Ana tiene el triple que Carlos. Carlos no estaba muy conforme. A regañadientes Ana da uno de sus pasteles a Carlos, pero todavía tenía el doble que Carlos. ¿Cuántos pasteles más tiene que darle Ana a Carlos para que cada uno tenga los mismos? ¿Cuántos pasteles había en total? Respuesta: Ana tiene que darle a Carlos 2 pasteles. En total había 12 pasteles. Al principio Ana tenía 9 y Carlos 3.

La posta

General Electric se dividirá en tres compañías cotizadas en los próximos años, ya que la firma ejecutará "spin-offs" de sus divisiones de Salud y energías renovables, digitalización y generación renovable en los próximos tres años. En un comunicado, la compañía estadounidense ha sostenido que así, cada negocio, gestionado de forma independiente podrán incrementar su crecimiento a largo plazo y arrojar valor a los consumidores. La primera compañía es desligarse de la matriz sería la de salud a primeros de 2023. General Electric señala que espera mantener un 19,9 por ciento de su capital. Posteriormente, se prepararía el spin-off de los negocios energéticos y digitales con el objetivo de estar listo para principios de 2024. Tras este segundo movimiento, General Electric se centraría en la aviación.

El número

1627 millones de dólares de déficit comercial registró el sector de productos farmacéuticos en los primeros ocho meses del año, un 54,4 por ciento más que en el mismo período de 2020, según informó la consultora IES. Las exportaciones sumaron 433 millones, mientras que las importaciones 2061 millones de dólares. Cabe destacar el sustancial incremento en las importaciones, como consecuencia de la adquisición de vacunas por la campaña de vacunación contra la Covid-19.

El dato

Un grupo internacional de inversores ha llegado a un acuerdo con la empresa de seguridad informática McAfee para comprarla por 14.000 millones de dólares, incluyendo deuda. La compra se anuncia cuando el cambio hacia el teletrabajo impulsado por la pandemia y el aumento de los ataques cibernéticos han alentado la demanda por antivirus y software de seguridad digital. McAfee, fundada por el empresario tecnológico estadounidense John McAfee en 1987, fue la primera en llevar al mercado un antivirus comercial. Intel lo compró en 2011, cuando el propio McAfee ya no tenía ninguna implicación en la compañía. En los últimos años, McAfee ha reforzado su principal negocio de software de cyberseguridad que se centra en clientes minoristas a través de aumentos de precios, nuevos programas de socios y buena retención de tarifas.

Cuál Es?

El polémico empresario Elon Musk, fundador de Tesla, ha propuesto a los usuarios de Twitter decidir su gestión de un 10 por ciento de las acciones de la compañía con una encuesta que se cerró el domingo pasado y en la que el resultado ganador ha sido que las venda. Musk abrió la votación con un comentario: "Mucho se comenta últimamente de que las ganancias no realizadas son una manera de evadir impuestos, así que propongo vender el 10 por ciento de mis acciones de Tesla. ¿Apoyas esto?", a lo que se podía responder sí o no. Más de 3,5 millones de usuarios de la red social han tomado parte, con un 57 por ciento proponiendo que efectivamente venda una décima parte de su accionariado y el resto en contra, después de asegurar que cumpliría con los resultados "sean los que sean".

Tecno

YouTube ha dejado de mostrar de forma pública el número de 'No me gusta' que reciben los vídeos subidos a la plataforma de 'streaming' como una forma de combatir el acoso y reducir los ataques organizados contra determinados usuarios. La compañía tecnológica inició en marzo una prueba para comprobar el efecto que tendría retirar de la vista pública el recuento de 'No me gusta' que reciben los vídeos. Con ello, y según han explicado en un comunicado, detectaron una disminución del uso de dicho botón con la intención de atacar a un creador. La plataforma ha implementado el cambio de forma oficial, de tal manera que los usuarios no verán el número de 'No me gusta', aunque este registro estará disponible para el propio creador en YouTube Studio, en tanto que el botón no desaparecerá.