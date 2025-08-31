Con algunas demoras en la constitución de mesas en diversos puntos de la provincia, Corrientes comenzó este domingo una elección clave para definir al sucesor del gobernador Gustavo Valdés.
La jornada se destaca por su complejidad: siete fórmulas competirán por la gobernación y los votantes se encontrarán con 58 boletas diferentes en los cuartos oscuros. El proceso electoral se desarrollará desde las 8 hasta las 18 en los 373 centros de votación habilitados.
Según supo Noticias Argentinas, en base a un informe del diario El Litoral, las siete alianzas que buscan el máximo cargo provincial son:
- Vamos Corrientes: Juan Pablo Valdés – Néstor Braillard Poccard.
- La Libertad Avanza: Claudio Almirón – Evelyn Karsten.
- Encuentro por Corrientes– ECO: Ricardo Horacio Colombi – Martín Barrionuevo.
- Limpiar Corrientes: Martín Ascúa – César Lezcano.
- Cambiá Corrientes: Sonia López – Raúl Dal Lago.
- Partido De la Esperanza: Adriana Vega – Andrés Barboza.
- Partido Ahora: Carlos Romero – Ana Casaro Quiñones.
La jornada electoral presenta desafíos logísticos, con un padrón donde la Capital concentra el 33% de los votantes. La logística estará a cargo de la empresa Andreani y la transmisión de datos de la estatal provincial Telco, una decisión que generó "suspicacias en la oposición" y derivó en una queja formal que resultó en una ampliación de las potestades de fiscalización por parte de la Junta Electoral.
La Junta Electoral de la Provincia informó que el escrutinio provisorio podrá consultarse a través de su sitio oficial a partir de las 21:00 horas del domingo. Por su parte, el conteo definitivo comenzará el martes 2 de septiembre a las 18:00 en la Legislatura Provincial.
Votó Colombi, candidato a gobernador de Encuentro por Corrientes
El candidato a gobernador de Encuentro por Corrientes (ECO) Ricardo Colombi votó esta mañana en la escuela N°84 Albino Arbo de la localidad de Mercedes.
Según informó el exmandatario provincial en diálogo con medios locales, al mediodía viajará a la capital para seguir desde allí los resultados.
"Hay siete listas, y cada una de ellas tiene sus propuestas, así que el ciudadano que define", declaró desde el centro de votación, donde lamentó que el clima ""está jugando una mala pasada".
¿A qué hora se conocen los primeros resultados?
Los primeros datos del escrutinio provisorio comenzarán a difundirse a partir de las 21 horas de este domingo, informó la Junta Electoral de la Provincia de Corrientes.
Se espera que los primeros resultados en cargarse provengan de localidades del interior provincial con menor cantidad de votantes, como Sauce. Los datos de la Capital, que concentra el 33% del padrón, suelen ser los últimos en procesarse debido al mayor volumen de mesas.
El candidato de LLA criticó las demoras en algunos centros
El diputado nacional y candidato a gobernador de Corrientes por La Libertad Avanza (LLA) Lisandro Almirón se quejó este domingo de las demoras que se registraron en algunos centros de votación y responsabilizó a la empresa Andreani.
"Andreani está realizando una capacitación en vivo en este momento a los fiscales, esto pasa porque contrataron una empresa que nunca hizo elecciones al menos en Corrientes”, aseguró.
"Es una falta de respeto a la gente que está esperando”, consideró Almirón, y concluyó: “Están haciendo un papelón”.
Demoras en algunos centros de votación
En algunos centros de votación correntinos se registraron demoras para el inicio de los comicios, debido a la ausencia de autoridades de mesa.
Según informaron medios locales, uno de los centros que registró inconvenientes fue la Escuela Normal de Capital: “Al respecto, la directora de la escuela dijo que estaban esperando el ingreso de las autoridades de mesa”, precisó el medio.
Otro centro con problemas fue la escuela Bernardino Rivadavia, que, pasadas las 8, aún esperaba la llegada de algunos presidentes de mesa.