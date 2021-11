"Los países con monedas de reserva pueden mantener niveles ilimitados de déficit fiscal y de deuda pública porque tienen financiación disponible", es el razonamiento de la teoría monetaria moderna. La evidencia, sin embargo, muestra que los déficits masivos no significan dinamismo económico en Estados Unidos.

La consecuencia es una desvinculación del sector financiero de la economía real a costa de una gigantesca concentración de la renta mundial y auge del mercado bursátil estadounidense. No hay pruebas de que la recuperación económica se deba a los déficits. Tampoco de que los déficits en Estados Unidos impulsen la economía, ni de que funcionen los multiplicadores. En cambio, hay pruebas de la inflación.

Los datos más recientes de la BEA indican que la recuperación económica se ha ralentizado en Estados Unidos en el tercer trimestre de 2021. Sucedió a pesar de las masivas y crecientes inyecciones de déficit. Esto abre la cuestión del papel de los déficits y de a dónde va el dinero.

Déficit fiscal

La primera observación significativa es que, después de 2008, los déficits federales se han duplicado, pasaron de alrededor del 60 por ciento del PIB a cerca del 120 por ciento. Sucedió mientras la tasa de crecimiento del PIB se ralentizaba del 3,1 por ciento de media entre 1998 y 2007 al 2,3 por ciento entre 2010 y 2019, en dólares constantes de 2015. Estos promedios excluyen la crisis masiva de 2008 y 2020, que los reduciría aún más.

¿Por qué se reduce el ritmo de crecimiento al mismo tiempo que crecen los déficits? Quizás porque no funcionan los multiplicadores de la inversión pública ni los multiplicadores del consumo. ¿Por qué no funcionan? La relación formación bruta de capital/PIB de Estados Unidos bajó de 22,8 a 20,4 por ciento en los mismos dos períodos. La relación consumo/PIB subió de 81 por ciento del PIB a 83 por ciento y el multiplicador de este crecimiento se exportó en lugar de quedarse dentro de Estados Unidos. Los crecientes beneficios empresariales derivados de este fenómeno van a parar a los valores bursátiles y no a la economía real.

El elemento interesante es que los gastos de defensa lideran el presupuesto federal. El gasto militar tenía antes un alto multiplicador porque tiraba de la economía, pero ahora ese tirón se refleja en el fuerte crecimiento del déficit exterior. Los vínculos hacia atrás llevan ese gasto al extranjero, lo que se refleja en el enorme y creciente déficit exterior de cuenta corriente. Al mismo tiempo, el consumo se va a productos importados, ya que el tremendo apoyo de los ingresos fiscales se refleja negativamente en los déficits gemelo fiscal y externo.

Estos déficits son posibles porque existe una demanda externa de bonos del Tesoro estadounidenses por parte de los inversores extranjeros. Estos financian los déficits de la balanza de pagos. Al observar los datos, los bancos centrales de todo el mundo mantienen sus reservas internacionales en bonos del Tesoro. De este modo, cuando el consumo se contrae en el resto del mundo, las reservas internacionales crecen en todo el mundo, y eso va directamente a cubrir tanto el déficit exterior como el presupuesto de Estados Unidos.

Recursos

El único problema de este razonamiento es que, si la producción no se recupera en Estados Unidos, entonces el crecimiento se transfiere de las naciones emergentes con superávit a los países líderes deficitarios y, finalmente, a China.

Las naciones emergentes trasladan sus recursos a China a través del déficit de Estados Unidos en lugar de crecer, dado que el mundo es uno y las fronteras están todas abiertas, y el comercio no tiene restricciones. Para que esto sea posible, es imprescindible que el mundo aplique políticas de austeridad mientras Estados Unidos mantiene crecientes déficits fiscales y externos. Es la masificación de la austeridad. Así, los salarios se reducen en las naciones emergentes en beneficio de los altos salarios de Estados Unidos en desproporción con la producción, lo que resulta en el enorme y creciente déficit externo.



El segundo problema es que la inflación monetaria existe y golpea primero al país más deficitario. Los precios suben debido a los precios del petróleo y a los problemas de la cadena de suministro, pero el exceso de liquidez inyectado fue a la bolsa y creó un Frankenstein sin relación con la economía real e inyectó inflación vía represión financiera.

La deuda de Estados Unidos en cantidades nominales es más importante que la del resto del mundo junto. Así que la inflación monetaria existe y golpea primero a los países más deficitarios, después a los menos, y finalmente al resto del mundo como inflación importada. El resultado es que América latina tiene ahora una inflación media superior al 5 por ciento sin Venezuela ni Argentina. Desgraciadamente, las herramientas monetarias contra la inflación son el aumento de las tasas de interés y la reducción de la inyección de liquidez a la economía.

Desequilibrios

Si los tasas de interés suben, el crecimiento del PIB, ya lento en Estados Unidos y en el mundo, se ralentizará aún más. Si las tasas vuelven a ser positivas, con un tipo de interés real cero -ahora está en el record de represión financiera del -5,15 por ciento en Estados Unidos-, los precios de las materias primas se deprimirán y el crecimiento de las economías emergentes se frenará.

El problema no es que China venga con una pistola a extorsionar sus ventas. El comprador de última instancia (Estados Unidos) ha perdido el control de su papel para mantener su economía y el mundo en equilibrio. Su feroz desequilibrio afecta gravemente al mundo emergente y aún más a los países menos desarrollados.

Sea cual sea el crecimiento económico de Estados Unidos en 2022, increíblemente proyectado por el FMI en 4,5 por ciento en términos reales, no sacará al resto del mundo de su lento crecimiento, no si las tasas de interés suben y se recuperan hasta un nivel cero en términos reales. La recuperación económica mundial está lejos de haber terminado.

* Economista, escritor, profesor e investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

www.obela.org