El dólar ilegal o "blue" cedió este viernes $6,50 en su cotización y se negociaba a $200 por unidad, con lo cual revirtió prácticamente el alza registrada de los últimos cinco días previos a la jornada electoral, con un aumento de 0,5% en el balance semanal.



En tanto, el Banco Central (BCRA) vendió en la jornada US$ 290 millones para abastecer la demanda de divisas en el mercado oficial mayorista, donde operan bancos y empresas,, se liquidan exportaciones y adquieren la moneda extranjera los importadores. En total, el MULC registró operaciones por 950 millones de dólares, lo cual indica que la oferta del BCRA representó más del 30 por ciento del monto de compraventas de divisas.



Este fue el mayor volumen de operaciones desde diciembre de 2019, influenciado por la proliferación de rumores sobre posibles modificaciones en el esquema de cambios a partir de lunes, tras las elecciones legislativas. Las especulaciones se sostienen en un supuesto escenario en el cual el gobierno se vería obligado a convalidar una devaluación cambiaria para sostener el equilibrio cambiario (con más exportaciones y menos importaciones).

La contracara es que muy probablemente una respuesta de este tipo provocaría un nuevo impulso al alza de la inflación y un nuevo capítulo recesivo. Argentina viene de soportar dos: el de los dos ùltimos años del anterior gobierno y el motivado por la pandemia en 2020. Social y políticamente, el gobierno sabe que una alternativa así sería intolerable. Además, a través de reiteradas manifestaciones, la conducción econòmica dejò en claro que no cree en la eficacia de estas polìticas de ajuste.

El aflojamiento de la cotización del dólar ilegal en la última jornada previa a las elecciones, luego de haber alcanzado valores en torno a los 207 pesos durante el día jueves, estaría indicando que los especuladores minoristas ya consideraron demasiado audaz apostar a la suba del dólar pagando 200 pesos para transformar sus activos lìquidos en divisas.

A pesar de la posición vendedora de esta última semana en torno a los US$ 630 millones, en el acumulado del año el Banco Central mantiene una posición compradora de US$ 6.000 millones. En este sentido, fuentes oficiales insistieron en que "no hay en el Gobierno ninguna discusión respecto" de una posible corrección cambiaria y "se ratifican las metas reflejadas en los presupuestos de este año y el proyecto de 2022".



La oferta de divisas también reaccionó postergando operaciones (liquidación de exportaciones), que se deberán canalizar en la próxima semana, y este escenario de presión se registra en la antesala de cada proceso electoral.



En los cinco días previos y los cinco días posteriores a los comicios legislativos del 2013 la autoridad monetaria debió vender US$988 millones; mientras que en las presidenciales del 2015 se desprendió de US$2.865 millones.



En los comicios de medio término de 2017 -que ganó el entonces oficialismo de Cambiemos- el BCRA vendió US$1.490 millones; en la votación presidencial del 2019 vendió u$s3.091 millones; y en los cinco días previos a las elecciones legislativas del 2021 el BCRA ya lleva vendidos US$1.040 millones.



En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) y el MEP avanzaron 0,4%, y cerraron la semana en torno a los 184 pesos.



En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense marcó una suba de cinco centavos respecto a su último cierre, en $ 100,22, mientras que en la semana avanzó 28 centavos (0,28%).



Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $ 137,57 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de un 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $ 174,60.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 952 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por 504 millones de dólares y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 1273 millones.



En el segmento de renta fija, los bonos en dólares operaron en el día con tendencia dispar y en la semana cedieron 1,38% promedio. Los títulos en pesos que se ajustan por CER cerraron con alzas de 0,60% promedio en toda la curva y en el punta semanal la suba fue del 0,40% para los bonos cortos, mientras que el tramo medio y largo bajó 0,10% promedio.



En este marco, el riesgo país cedió 0,3%, para quedar en 1.748 puntos básicos.

En tanto que el mercado bursátil, desacoplado de las bolsas de referencia a nivel internacional cerró la sesión del viernes con resultado positivo, de poco más del uno por ciento, según la variación del índice Merval (acciones líderes). En la semana, acumuló una mejora del 2,2%.