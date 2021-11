Un choque en cadena ocurrió ayer al mediodía en avenida Circunvalación, a la altura de Uriburu. Siete personas resultaron heridas producto de la colisión de un camión contra una camioneta y un auto que se había detenido sobre la traza por un desperfecto. Los conductores habían bajado de los vehículos y no pudieron evitar ser arrollados por el transporte de carga. En la zona trabajaban los bomberos y una ambulancia porque una persona había quedado atrapada dentro de uno de los vehículos. Quienes habían descendido para ayudar por el desperfecto fueron impactados por el camión y tuvieron que ser asistidos. El joven que manejaba el coche averiado sufrió una fractura en el tobillo. En tanto, el conductor del camión, que venía desde el puerto y se dirigía rumbo a Pérez, sufrió un fuerte golpe en la cabeza. Todo comenzó cuando a un auto que circulaba rumbo al norte se le salió una de las ruedas. El conductor detuvo el vehículo en el carril lento, pero como no tenía balizas una camioneta se detuvo para ayudarlo. Ante semejante tapón de vehículos, un camión que venía detrás no alcanzó a frenar y los atropelló.